Mistænkt for drab: Ved du noget?

Københavns Vestegns Politi efterlyser nu to mænd, som er mistænkt for skuddrab

Politiet efterlyser nu to mænd efter gårsdagens skuddrab i Brøndby, hvor en 22-årig mand mistede livet.

De to mænd beskrives således:

Kenny V. Jensen. Han er 25 år og beskrives som almindelig af bygning, Han er 175 cm høj, er lys i huden, har mørkt hår og brune øjne.

Ali Yildirim. Han er 20 år og beskrives som af spinkel af bygning. Han er 171 cm høj, er mørk i huden, har kort mørkt fuldskæg, mørkt hår og brune øje

- De to unge mænd ved udmærket godt, at vi leder efter dem. Det vil være lettest for alle, at de melder sig på nærmeste politistation, siger politiinspektør Allan Nyring i en pressemeddelelse.

Begge mænd er i forvejen kendt af politiet. Man ønsker ikke at oplyse yderligere om deres baggrund.

Borgere, der har kendskab til de to mænds færden eller har øvrig viden om sagen, kan kontakte København Vestegns Politi hele døgnet på 43861448.