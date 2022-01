Mistænkt for drabsforsøg: Skal efterlyses internationalt

En mand mistænkt for drabsforsøg er netop blevet varetægtsfængslet in absentia

En mand er torsdag formiddag blevet varetægtsfængslet in absentia i fire uger, sigtet for at stå bag et drabsforsøg i Måløv 22. december sidste år, hvor en 30-årig mand blev stukket ned.

Det har Retten i Hillerød afgjort, oplyser anklager Michael Qvist umiddelbart efter retsmødet.

Formentlig i udlandet

Den mistænkte var ikke selv til stede, da politiet endnu ikke har lokaliseret manden, der formodes at være flygtet til udlandet.

Derfor blev han varetægtsfængslet in absentia, og anklagemyndigheden arbejder nu på, at han skal efterlyses internationalt.



Stukket i hjertet

Manden er den anden, der er mistænkt for at tage del i drabsforsøget, der skete to dage før jul i et lyskryds lidt uden for Måløv nordvest for København.

To dage senere blev en 36-årig mand med udenlandsk statsborgerskab varetægtsfængslet i fire uger i forbindelse med sagen.

Af sigtelsen mod den 36-årige fremgår det, at han sammen med en anden gerningsmand stak sit 30-årige offer i hjerteregionen med en ukendt genstand. Det mandlige offer var efterfølgende i kritisk tilstand.

Ifølge anklageren er der ikke andre anholdelser under opsejling.

- Vi regner med, at vi har fat i de to, der står bag, forklarer Michael Qvist uden at ville oplyse yderligere, med henvisning til at begge mænd blev fremstillet bag lukkede døre. Derfor er det uvist hvad politiet mener, at motivet bag forbrydelsen måtte være.