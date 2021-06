Mistænkt for grov hammervold efterlyses

Politiet beder om hjælp til at opklare grov hammervold begået mod to mænd på en adresse i Skave uden for Holstebro 9. juni.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelse, hvor de efterlyser 23-årige Almir Hajder, som de mistænkes for at have angrebet de to tilskadekomne mænd, da et håndgemæng udviklede sig. Begge ofre er uden for livsfare.

Det er politiets opfattelse, at Almir Hajder opsøgte adressen i Skave omkring kl. 01.00 inden voldsepisoden, og herefter forsvandt i en sølvfarvet BMW sammen med tre andre personer.

Den mistænkte opfordres til at melde sig selv.

Han beskrives som værende af normal bygning med rødligt hår, og vidner til hændelsen eller andre der har kendskab til hvor mistænkte opholder sig, bedes kontakte politiet på 114.