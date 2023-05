Mistænkt for massedrab anholdt efter menneskejagt

Efter at have været på flugt siden fredag er en mand, der er mistænkt for at dræbe fem naboer, nu i politiets varetægt i Texas

Det lyder næsten for filmisk til at være sandt, men den skal være god nok.

Den 38-årige mand, der mistænkes for at have skudt og dræbt fem naboer fredag aften, er blevet anholdt i byen Cut and Shoot i delstaten Texas.

Det bekræfter distriktsanklager Todd Dillon ifølge tv-stationen NBC News.

Myndigheder venter stadig på, at fingeraftryk skal bekræfte mandens identitet, men politiet føler sig så sikre i sagen, at de har anholdt og sigtet ham for drab på fem personer.

Dermed kan en menneskejagt, der har varet hele weekenden, være slut.

Cut and Shoot er en lille by med kun 1000 indbyggere. Den ligger få kilometer fra Cleveland, hvor drabene fandt sted.

Ville have barn til at sove

Den mistænkte er en 38-årig mand fra Mexico, der anklages for at have skudt sine naboer, efter at de fredag aften bad ham stoppe med at skyde med sit semiautomatiske våben, så deres børn kunne sove.

Opfordringen fik ham angiveligt til at se rødt, og han troppede kort tid efter op i naboernes hus, hvor han begyndte at skyde direkte mod ofrenes hoveder.

Da betjente mødte op på stedet kort tid efter, mødte der dem et frygteligt syn.

I huset fandt de fem dræbte, heriblandt et blot otteårigt barn. To af de dræbte var kvinder, der blev fundet liggende oven på to børn, som de forsøgte at beskytte. Børnene overlevede skyderiet.

Sheriffen har tidligere fortalt, at ofrene var blevet skudt 'i nakken og opefter' som var det henrettelser. Det ældste offer er 31 år, og de menes alle at være migranter fra Honduras. Det skriver det NBC.

Politiet fandt kort tid efter den mistænktes tøj, telefon og mordvåbenet, men ingen spor af ham.

Over 200 betjente blev sat til at finkæmme området, og de lokale myndigheder udlovede en dusør på 80.000 dollars for informationer, der kunne føre til anholdelse.

Det er i skrivende stund uvist, hvordan det lykkedes politiet at finde frem til den anholdte.

