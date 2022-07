Krimi ... 4. jul. 2022 kl. 14:55 Gem artikel Gemt artikel

Mistænkt for skuddrab: Psykisk plaget som barn

Kilder tæt på familien fortæller, at den 22-årige, der er sigtet for at have dræbt tre mennesker under søndagens skyderi i Field's, havde psykiske problemer igennem en årrække