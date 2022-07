Mistænkt for skyderi i Field's er perifert kendt af politiet

Den 22-årige mand, der er anholdt og mistænkt for skyderi i shoppingcenteret Field's, var perifert kendt af politiet.

Det siger chefpolitiinspektør i Københavns Politi Søren Thomassen på et pressemøde natten til mandag.

- Han er kendt, men kun perifert kendt. Det er ikke en, vi kender for noget særligt, lyder det fra chefpolitiinspektøren, der ikke uddyber, hvad den anholdte er kendt af politiet for.

Den 22-årige blev anholdt af politiet klokken 17.48 søndag, efter at politiet fik en anmeldelse om skyderi i Field's klokken 17.35 søndag.

Søren Thomassen fortæller, at anholdelsen skete udramatisk.

Den mistænkte gerningsmand var i besiddelse af et gevær og ammunition til et gevær, da han blev anholdt.

Politiet siger på pressemødet, at det er muligt, at den mistænkte kan have brugt flere våben.

På pressemødet spurgte flere journalister også ind til, om den anholdte har lov til at have våben.

Der blev spurgt, om den anholdte har våbentilladelse, om han er medlem af en skydeklub, og om han havde våben i hjemmet.

Alle tre ting afviste chefpolitiinspektør Søren Thomassen at svare på.

Der florerer ifølge chefpolitiinspektøren rygter på sociale medier om, at der skulle være et racistisk motiv bag skyderiet.

Det er der dog ifølge Søren Thomassen ikke noget, der på nuværende tidspunkt underbygger.