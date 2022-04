Mistænkt for subway-skyderi i New York er sigtet for terror

Politiet i New York har pågrebet en hovedmistænkt bag masseskyderiet i storbyens undergrund tirsdag.

Frank R. James, som mistænkes for at stå bag skyderiet i et subwaytog i bydelen Brooklyn, er nu i politiets varetægt i en anden bydel, Manhattan.

Det bekræfter New Yorks politikommissær, Keechant Sewell, ifølge Reuters på en pressekonference onsdag eftermiddag lokal tid.

Frank James er sigtet for at have begået en terrorhandling. Det oplyser forbundsregeringens anklager Breon S. Peace ifølge avisen New York Times.

Det er en anklage, der kan give fængsel på livstid, hvis James kendes skyldig.

Den 62-årige mand har ifølge politiet en tæt tilknytning til en varevogn, som er sat i forbindelse med skyderiet.

Frank James blev pågrebet onsdag nær St. Marks Avenue.

Under angrebet tirsdag i undergrunden smed gerningsmanden to røgbomber i subwayen og afgav 33 skud med en pistol.

Ti personer blev ramt af skud. I alt kom 13 mennesker til skade under hændelsen. Ingen blev dræbt.

Episoden udspillede sig i myldretiden tirsdag morgen lokal tid.

Anholdelsen af Frank James kommer efter en intens politijagt. Politiet oplyste tirsdag, at James var mistænkt, men at det ikke er sikkert, at han er ansvarlig for skyderiet.

Flere medier har berettet, hvordan Frank James skulle have delt videoer på sociale medier op til skyderiet, hvori han taler vredt om hjemløshed i New York og byens borgmester, Eric Adams.

Videoerne blev lagt ud på blandt andet YouTube, som senere har lagt hans kanal ned, fordi udtalelserne skulle bryde med YouTubes retningslinjer.

Politiet kom konkret på sporet af Frank James, fordi et kreditkort med hans navn var blevet efterladt på gerningsstedet sammen med en pistol, tre ammunitionsmagasiner og nøglen til en varevogn.

Varevognen fandt politiet parkeret i et andet kvarter i Brooklyn tirsdag eftermiddag.

Derefter skulle en stribe overvågningskameraer i undergrundssystemet og områder nær stationen til gerningsstedet være gennemtrawlet som led i efterforskningen.

Frank James formåede at skjule sig for politiet i over 24 timer, inden han blev pågrebet.