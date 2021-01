Mistænkt for svindel: Tegnede 17 forsikringer inden lillefinger blev skåret af

Enten var det sort uheld eller også havde en 33-årig mand en makaber plan, da han i 2014 mistede sin lillefinger ved en rundsavs-ulykke i sin garage.

Nu forsøger Retten i Hjørring at komme til bunds i sagen, hvor den 33-årige mand er mistænkt for omfattende forsikingssvindel.

Ifølge Nordjyske Stiftstidende tegnede den 33-årige mand nemlig hele 17 forsikringer i årene op til ulykken, som kostede ham fingeren.

Den 33-årige er derfor tiltalt for selv at have skåret lillefingeren af med henblik på at inkassere lidt af de op mod 33 millioner kroner, som han samlet kunne modtage fra de 17 selskaber ved 100 procents invaliditet.

Manden nægter sig skyldig.

Ifølge avisen har han i stedet forklaret, at han tegnede de mange forsikringer på grund af angst for at komme til skade.

- Min far kom også til skade i et solouheld, og det påvirkede mig meget hele min barndom. Jeg har været indlagt på børnepsykiatrisk afdeling, fordi jeg havde svært ved at tackle det. Jeg har angst for ulykker, forklarede den 33-årige ifølge avisen.

Da manden kort efter ulykken i 2014 forsøgte at inkassere nogle af pengene, valgte kun ét forsikringsselskab at udbetale en erstatning på 65.000 kroner.

De øvrige 16 selskaber valgte at nægte at behandle sagen - og i stedet for at modtage en større pengesum kom den 33-årige mand nu selv i politiets søgelys.

Bliver han dømt, risikerer han fængselsstraf. Der forventes at blive afsagt dom mandag.