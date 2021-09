Mistænkt for terror vil vristes fri af indgreb efter 13 år

Efter 13 år må det være nok. Det mener en irakisk statsborger, der tirsdag beder Københavns Byret om at slå en streg over myndighedernes påbud om, hvor han skal bo.

Manden er på såkaldt tålt ophold. Han er til fare for statens sikkerhed, har PET to gange vurderet.

Efterretningstjenesten beskyldte i 2008 manden for at have haft en central rolle i et netværk, som havde sendt i alt cirka 30 terrorister til Irak.

En domstol har dog aldrig fastslået hans skyld. Myndighederne besluttede ikke at rejse en straffesag. I stedet blev han administrativt udvist af Danmark. Og siden har han været underlagt indgreb i sin bevægelsesfrihed - opholdspligt, meldepligt og underretningspligt.

Tirsdag har AS dog fået fri fra Udrejsecenter Kærshovedgård. I mørkt jakkesæt og lyseblå skjorte indtager den firskårne mand sin plads ved siden af advokat Gunnar Homann.

Efterhånden er opholdspligten kommet ud af proportioner, lyder det fra advokaten, der forsøger at overbevise tre dommere.

- Der er ingen risiko for, at han vil skjule sig. Der er ingen lande, han kan rejse til. Han opfylder alle kriterier for, at man roligt kan ophæve opholdspligten, siger Gunnar Homann.

At PET både i 2008 og i 2016 har vurderet, at AS er til fare for statens sikkerhed, kan ikke i sig selv begrunde påbuddet fra Hjemrejsestyrelsen, fastslår han.

For så skulle også danske statsborgere kunne pålægges opholdspligt, og det kan ikke lade sig gøre, er advokatens pointe.

Adskillige gange tidligere har AS, der nu er 54 år, taget turen til retten. Flere gange er han dømt for ikke at overholde sin meldepligt. Det har været en slags protest.

Men siden sidste sommer har han makket ret og efterkommet restriktionerne.

Via tolk spørges han, om PET for eksempel har forsøgt at tilbyde et forløb med afradikalisering?

- Nej, svarer han, der i øvrigt beretter, at han fortsat er single. Han vil måske bo i Jelling, i Holstebro eller på Kærshovedgård, hvis han slipper for opholdspligten, forklarer han.

Derimod opfordrer Hjemrejsestyrelsens advokat de tre dommere til at godkende afgørelserne.

- Proportionalitetsvurderingen påvirkes ikke af den tid, der er gået, siger advokat Henrik Nedergaard Thomsen.

I sine begrundelser har styrelsen blandt andet henvist til den nationale sikkerhed og den offentlige orden, og dette er lovlige kriterier, mener han.

Der er ingen politifolk til stede i retssalen. Det er der derimod i naboretssalen 15 skridt væk. Her afvikles en straffesag mod to mænd. De er tiltalt for forsøg på terror.

Først om otte uger vil byretten afgøre, om indgrebene mod AS er i orden.