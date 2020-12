Mistænkt for vold: Har du set denne mand?

Med overvågningsbilleder efterlyser Nordjyllands Politi nu en formodet voldsmand, som 12. december skal have slået en buschauffør.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Episoden fandt sted i en bus, der holdt stille ved Aabybro Busterminal omkring klokken 17.50. Overvågningsbilleder viser, ifølge politiet, at manden, som der nu offentliggøres billeder af, gik ind i bussen og tildelte chaufføren et slag med flad hånd. Så gik han ud igen og forlod stedet i en bil.

Politifoto

- Vi har efterforsket i sagen lige siden, men det er ikke lykkedes for os at fastslå identiteten på den formodede gerningsmand til volden. Derfor går vi nu ud og efterlyser ham med billede, så han kan blive stillet til ansvar for sine handlinger, citeres vicepolitiinspektør Sune Myrup for at sige i pressemeddelelsen.

Der opfordres også til, at man straks retter henvendelse til politiet, hvis man genkender den formodede gerningsmand eller har andre relevante oplysninger i sagen.

Manden beskrives som dansk, cirka 45-50 år og med sort skæg. Han var iført en blå/grøn jakke og trøje, blå/grå cowboybukser og briller.

Køretøjet, som han kørte i, kunne formentlig være en grå/hvid Citroën C3.

Politiet kan kontaktes på 114.