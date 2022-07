Mistænkt i masseskyderi i USA står til livslang indespærring

Den formodede gerningsmand bag et skyderi mod en 4. juli-parade i en forstad til Chicago er tirsdag blevet sigtet for syv drab.

Hvis han bliver kendt skyldig, vil den 21-årige Robert E. Crimo stå over for en straf på livstid uden mulighed for prøveløsladelse.

Det oplyser Eric Reinhard, der er statsanklager i staten Illinois.

Ifølge Reinhard vil Crimo desuden blive sigtet for en lang række andre lovovertrædelser, før efterforskningen er slut.

Statsanklageren vil anmode om, at Crimo forbliver varetægtsfængslet uden mulighed for kaution, når han onsdag for første gang i sagen bliver stillet for en dommer.

Ifølge myndigheder havde Crimo planlagt sit angreb i flere uger.

Mindst to gange inden mandagens skyderi havde han været i myndighedernes søgelys. Det skete på baggrund af indrapporteringer, om at han truede med at begå selvmord eller udøve skade på andre personer.

I 2019 blev politiet tilkaldt til Crimos bolig af et familiemedlem, som havde oplyst, at han truede med at 'dræbe alle' i huset.

Politiet konfiskerede 16 knive, en daggert og et sværd, men der var på det tidspunkt ingen tegn på, at han havde skydevåben.

Efter at have beskudt en stor menneskemængde mandag i Chicago-forstaden Highland Park fra et tag efterlod gerningsmanden en riffel på stedet og flygtede forklædt i kvindetøj for at skjule sin identitet og undgå at blive pågrebet.

- Han faldt i et med alle de andre, da de løb omkring, næsten som om han også var en uskyldig tilskuer, sagde vicepolitichef Christopher Covelli tidligere tirsdag på et pressemøde.

Han blev nogle timer senere anholdt på udramatisk vis i det nordlige Chicago.

Syv mennesker mistede livet i skyderiet, mens 47 blev såret. Ifølge politiet affyrede gerningsmanden over 70 skud.