Mistænkt indrømmer mord på 16 personer

Den amerikanske Sean Lannon har indrømmet over for politiet, at han har slået 16 personer ihjel.

Det skriver CNN.

Tidligere på måneden blev han anholdt mistænkt for at have tævet en mand ihjel med en hammer i ofrets hjem i New Jersey.

Det lokale politi - The Albuquerque Police Department - har tidligere sagt, at de skulle afhøre Sean Lannon i forbindelse med fire lig, der blev fundet på grund 5. marts. En af dem var en kvinde ved navn Jennifer Lannon.

Desuden har politiet i Grants, der er Sean Lannons hjemby i New Mexico, sagt, at det undersøger tre personers død.