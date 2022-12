Mistænkt narkoliga: Rocker fængslet

Et medlem af HA-støtteklubben Devils Choice er blandt de anholdte i en sag om en formodet narkoliga. Det viser Ekstra Bladets research.

Støtterockeren var blandt fem, der mandag blev fremstillet i grundlovsforhør. Ved retsmødets slutning blev alle fem varetægtsfængslet i foreløbigt 24 dage.

Fire nægtede at være del af narkoligaen, mens den femte erkendte at have været i besiddelse af et kilo kokain.

Grundlovsforhøret blev holdt i et særskilt retslokale, og anklageren var sendt i retten af Nationalt Center For Særlig Kriminalitet, der også har stået for efterforskningen af sagen.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre, og derfor kendes sagens detaljer ikke.

Men af sigtelsen fremgår det, at den formodede narkoliga var i besiddelse af større mængde kokain på fire forskellige adresser på Amager.

Mændene er i alderen 22 til 48 år. To af mændene sigtes for at have været i besiddelse af ikke under 17 kilo kokain, der ifølge politiets opfattelse skulle sælges videre til et større antal personer rundt om i Danmark.

De tre andre sigtes for i forening at have været i besiddelse af syv kilo kokain, der også skulle sælges videre. I følge politiets foreløbige efterforskning skulle det også ske til et større antal personer rundt i Danmark.