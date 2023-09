Mistænkt netværk: Smuglede hash i autocamper

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

En større koordineret aktion mandag mod et mistænkt kriminelt netværk med tråde til udlandet satte tirsdag retterne på arbejde tre steder i landet.

Aktionen går under navnet Operation Amato og er ledet af NSK i tæt samarbejde med flere af landets politikredse og specialafdelinger, og der tegner sig et spindelvæv, hvor 13 er sigtet for indsmugling og afsætning af store mængder hash ved leveringer til store dele af landet, mens to personer er sigtet for at have handlet med store mængder hash på blandt andet Christiania. 12 af de anholdte er mænd, mens tre er kvinder. Alle i alderen fra 23 til 53 år.

I Retten i Næstved blev fire mænd med danskklingende præsenteret for seks sigtelser, der i alt omhandler mere end 1500 kilo hash.

- Men der er flere sigtelser end de seks, de blev varetægtsfængslet for, siger specialanklager Rasmus Gyldenløve Jensen.

Det dækker over forhold fra 9. februar til 4. juni i år. Herunder indsmugling af 510 kilo hash i en spansk lastbil og 150 kilo hash, der ifølge sigtelsen kom i en litauisk autocamper.

Der var ifølge Ekstra Bladets mand i retten tale om en meget høj, lettere fedladen mand med halvlangt tilbagestrøget hår med briller, en korthåret mand med lidt skæg på hagen og briller, der kom ind i retten med korte bukser, t-shirt og badesandaler, en mand i en grågrøn t-shirt, der havde et lidt slidt udtryk, og en skaldet mand, der bar briller, havde en synlig tatovering på underarmen og var iført halvlange sort/røde shorts og en ærmeløs t-shirts.

Spansk lastbil

En af de sigtede, der er 58 år, sad allerede varetægtsfængslet i en helt anden sag, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger dækker over en meget grov voldssag, og han blev derfor teknisk set løsladt i den sag, men blev i lighed med de tre andre varetægtsfængslet frem til 4. oktober. En har kæret, mens to har taget betænkningstid.

I retten i Glostrup blev tre mænd på 45, 52 og 34 år med danskklingende navne fremstillet, den 45-årige dog in absentia uden at være til stede i retten. De to blev varetægtsfængslet til 9. oktober.

De blev sigtet for i alt 11 forhold, der strækker sig over en periode fra 10. februar til 28. juni i år. Alle tre er sigtet i forening i ni af forholdene, der samlet set omhandler besiddelse af ikke under 275 kilo hash med henblik på videreoverdragelse. Derudover er to af dem også sigtet for besiddelse af ikke under 25 kilo hash og ikke under 48 kilo skunk.

Sigtelserne er meget enslydende med skiftende roller, og en af dem lyder, at de tre i perioden fra 30. april til 10. maj på en adresse i Hvidovre i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse og med henblik på videreoverdragelse har været i besiddelse af ikke under 30 kg hash.

Hashen blev ifølge sigtelsen overdraget til den 45-årige af den 58-årige mand, der blev fremstillet i Retten i Næstved, og efterfølgende videreoverdraget til den 52-årige sigtede og solgt til en række pt. uidentificerede købere, mens den 34-årige løbende indsamlede betaling for solgt narkotika og forestod betaling for købt narkotika.

I Retten i Esbjerg blev ni personer fremstillet, og efter adskillige timer besluttede dommeren at varetægtsfængsle otte af de fremstillede personer til 10. oktober. En person er blevet løsladt, hvilket anklagemyndigheden har kæret.

Politiinspektør i NSK, Michael Kjeldgaard, sagde mandag i en pressemeddelelse:



- Med dagens mange anholdelser har vi bremset flere personer, som vi mistænker for at være en del af et organiseret narkotikanetværk, hvor der har været en klar struktur og rollefordeling. Det er vores opfattelse, at størstedelen af de anholdte har stået for primært indsmuglingen af hash, mens en anden del af netværket har haft funktion som aftagere af hashen, hvoraf en del heraf er blevet distribueret til bl.a. Christiania.