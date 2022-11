Mistænkt pirat: Lucky som lænket til kørestolen

Den 39-årige familiefar Lucky er den eneste tiltalte efter nigerianeres ildkamp og et veritabelt søslag mod danske soldater ud fra Afrikas vestkyst; nu er den etbenede mand klar til at forsvare sig i straffesag med massiv pressedækning

KØBENHAVNS BYRET: Knap et år efter danske soldater og krigsskibet Esbern Snares veritable søslag mod en lille skiffmotorbåd i internationalt farvand ud for Nigerias kyst trillede en rank, velsoigneret mand her til morgen ind i en retssal i København.

Den 39-årige nigerianer Lucky med skaldet isse og sort fipskæg sidder som sømmet fast til en kørestol lige ved siden af sin tolk. Han er klædt i mørkt tøj, og hans benklæder er krøllet ned omkring det venstre ben, som blev amputeret over knæet efter ildkampen.

Navneforbuddet i sagen er netop ophævet, så pressen kan nu frit offentliggøre mandens navn, som ironisk nok betyder heldig på dansk.

Manden i kørestolen er den eneste af de fem sørøverimistænkte nigerianere, som overlevede dramaet til søs, og som nu får sin sag for i retssystemet i Danmark. Fem landsmænd blev dræbt i den dramatiske skudveksling.

Lucky blev såret under ildkampen. Han har siden 7. januar i år opholdt sig på Vestre Fængsels sygeafdeling. De andre overlevende nigerianere er for længst sluppet fri og er tilbage i deres kriminaliserede og uroplagede hjemland.

Den danske fregat var udsendt til Guineabugten for at afskrække pirater og afværge angreb mod blandt andet fragtskibe. Foto: Forsvaret

Den fysisk velplejede far til to børn blev i første omgang tiltalt for drabsforsøg. Men siden er anklageskriftet skåret ned til en tiltale for at have udsat danskerne for fare. Også det nægter han sig – som det fremgår af et eksklusivt interview med Ekstra Bladet offentliggjort søndag – 100 procent skyldig i.

Nægter skud mod danskere

Lucky hævder, at danskerne ikke affyrede varselsskud, før de skød mod nigerianerne, og har afvist, at han selv skød eller havde skydevåben.

- Jeg havde ingen våben, fastslog han i Ekstra Bladets interview, hvor han også slog fast, at han er meget fattig og har levet af at stjæle brændstof fra skibe.

Han anede ifølge eget udsagn ikke, hvad han gik ind til, da han sidste efterår blev tilbudt en plads i skiffbåden.

Hans forsvarer, Jesper Storm Thygesen, har i retten gentaget disse pointer og fastholder, at hans klient nægter sig skyldig. Lucky ventes at afgive forklaring i eftermiddag.

Specialanklager Jonathan Gasseholm lagde ud med at begære dørene lukket, når videooptagelser af den dramatiske hændelse til søs vil blive afspillet i retten. Han argumenterer blandt andet med, at det bør ske for at afværge, at fremmede magter i modsat fald vil skade Danmarks stilling ove rfor 'fremmede magter' og af hensyn til forsvarets operationelle sikkerhed.

Lukker for videooptagelse

Den tiltalte mands forsvarer, Jesper Storm Thygesen, protesterede under henvisning til principperne om offentlighed i dansk retspleje. Det samme gjorde flere pressefolk.

Dommer Sanne Bagger endte med at følge anklagerens anmodning.

Retten valgte derefter på pressens opfordring at ophæve det navneforbud i forhold til den tiltalte, der blev nedlagt under grundlovsforhøret i sagen. Anklageren og forsvareren var enige i, at navneforbuddet burde ophæves efter den tiltaltes udtalelser til Ekstra Bladet i weekenden.

Piratsagen, fregatten Espern Snare og en gruppe jægersoldaters tilstedeværelse i Guineabugten med henblik på bekæmpelse af sørøveri og langs Afrikas kyster, gav især efter skudepisoden i november sidste år anledning til kritik og politisk stormvejr i Danmark.

Jægersoldater var med

Missionens mandat bestod i at afskrække pirater og direkte afværge angreb mod fragtskibe og olietankere i det urolige farvand.

Specialanklager Jonathan Gasseholm dvælede i sin forelæggelse ved den skærpede sikkerhedssituation med hyppige piratangreb og kidnapninger rettet mod skibe i Guineabugten ud for den afrikanske vestkyst i efteråret 2021, og han gav et rids over fregatten Esbern Snares patruljering i det urolige farvand.

Med var soldater, vagter og en specialstyrke fra Jægerkorpset, som deltog i det danske militærs forebyggelse og bekæmpelse af pirateri.

Esbern Snare har siden fået andre opgaver tættere på Danmark.

Anklager: Danskere affyrede varselsskud

Fire varselsskud blev affyret fra den danske militærhelikopter, før jægersoldater skød med skarpt mod de formodede piraters skiff-motorbåd. Først mod bådens motor og derefter mod de ni personer, som var om bord.

Der blev også skudt flere gange mod helikopteren, før danskerne besvarede ilden.

Det oplyste specialanklager Jonathan Gasseholm i sin forelæggelse med udgangspunkt i en omfattende rapport fra det danske militærpoliti. En udlægning som er i direkte modstrid med den tiltaltes forklaring til Ekstra Bladet. Han afviser, at der blev affyret varselsskud og hævder, at de danske soldater affyrede målrettede skud før nigerianerne.

Den første melding om en højrisiko-situation med en mulig piratbåd i farvandet omkring Esbern Snare og fire handelsskibe tikkede ind 24. november 2021 omkring klokken 15.

Efter at have rådført sig med hovedkvarteret i Danmark satte det danske militærfartøj kurs mod skiff-båden med henblik på at standse den. Der blev blandt andet observeret våben på den hurtigtgående motorbåd. Om bord var også en gruppe personer en stige og flere dunke.

Den formodede piratbåd havde kurs direkte mod handelsskibet UAL Cologne.

Intet dna eller fingeraftryk

Ifølge militærpolitiet blev første danske advarselsskud affyret klokken 17.56. Derefter blev der angiveligt affyret yderligere fire advarselsskud, før der lige før klokken 19 blev affyret skud mod skiffens motor, som efterfølgende kollapsede.

Samtidig besvarede de danske soldater skud rettet mod helikopteren. Danskerne skød og dræbte derefter fire mænd og sårede yderlige en mand, der i lighed med tre andre sprang i havet. De blev alle bjærget, mens det aldrig lykkedes at opspore yderligere en person.

Der er ifølge anklagemyndigheden ikke fundet krudslam på Luckys hænder, og der er aldrig fundet dna-spor eller fingeraftryk afgivet af den tiltalte på de konfiskerede militærrifler af typen AK47.