Mistænkt pirat tiltales ikke for drabsforsøg

Forsvarer undrer sig over sagen, hvor en 39-årig nu er tiltalt i forbindelse med skyderi ud for Afrika

Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod en 39-årig nigerianer, som man mistænker for at være pirat.

Manden blev anholdt ved en aktion i november efter en ildkamp i Guinea-bugten ud for Afrikas vestkyst. Fem andre formodede pirater mistede livet ved episoden.

Den 39-årige var blandt fire, der overlevede. De tre øvrige overlevende blev efterfølgende frigivet og sendt af sted igen i en af Forsvarets gummibåde.

I en pressemeddelelse oplyser myndighederne, at den 39-årige mand fra Nigeria er tiltalt for sammen med flere andre at have udsat andre for fare ved episoden, fordi der fra en AK-47-riffel blev affyret skud mod en danske helikopter.

Mandens forsvarer, Jesper Storm Thygesen, har følgende kommentar:

- Jeg noterer mig, at de har ændret tiltalen fra drabsforsøg til fareforvoldelse, hvilket må siges at være noget af en nedjustering.

- Det er ifølge min opfattelse et klart udtryk for, at anklagemyndigheden ikke vurderer for, at der har været forsæt til at dræbe danske soldater, hvem der så end har affyret de skud imod de danske soldater.

- Jeg noterer mig også, at han er tiltalt for at have gjort det det i fællesskab med andre. De andre mistænkte er så enten døde eller har fået tiltalefrafald og er løsladt, tilføjer advokaten.

Fregat på pirat-jagt

'Vi har foretaget en grundig vurdering af efterforskningsmaterialet, og på den baggrund mener vi, at der er grundlag for at tiltale den 39-årige for fareforvoldelse, altså for at have forvoldt fare for danske soldaters liv og førlighed,' udtaler Per Fiig, der er chefanklager i National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), i pressemeddelelsen.

Skyderiet mod fregatten Esbern Snares helikopter fandt sted 24. november 2021 i internationalt farvand i Guineabugten. Den 39-årige mand og tre andre formodede pirater blev i forbindelse med episoden tilbageholdt og varetægtsfængslet in absentia ombord på fregatten Esbern Snare. Den 39-årige blev på fregatten behandlet for skader og blev efterfølgende indlagt på et hospital i Ghana.

6. januar blev han transporteret til Danmark med henblik på strafforfølgning. De tre øvrige formodede pirater fik efter pålæg fra den daværende justitsminister af 5. januar 2022 et tiltalefrafald og blev derefter løsladt i nærområdet.

Den 39-årige mand blev fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret 7. januar og har været varetægtsfængslet siden.

Med anklageskriftet nedlægger anklagemyndigheden påstand om frihedsstraf og udvisning.

Sagen føres i et samarbejde mellem National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK), og den er endnu ikke berammet ved retten.