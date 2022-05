Mistænkt skoleskyder: Lagde billeder op af rifler

En 18-årig mand er mistænkt for at have dræbt 19 skoleelever og flere voksne ved et skyderi i Texas tirsdag

Salvador Ramos på 18 år er mistænkt for at have åbnet ild mod sagesløse børn og voksne på Robb Elementary School i byen i Uvalde i Texas tirsdag.

Det oplyser guvernøren i Texas, Greg Abbott, ifølge flere amerikanske medier.

Gerningsmanden 'skød og dræbte forfærdeligt og ubegribeligt,' siger Greg Abbott.

Den 18-årige skulle være blevet dræbt af politiet i forbindelse med skyderiet, men inden da nåede han at dræbe 19 skoleelever og mindst to voksne. Flere meldes at være indlagt i kritisk tilstand på hospitalet.

To dage inden skyderiet, blev der på den unge mands Instagram-profil angiveligt lagt et billede op at to AR-rifler.

Købte rifler

Ifølge myndighederne brugte den unge man en AR-15-type riffel ved skoleskyderiet. Manden købte to rifler af AR-15-typen og ammunition kort efter sin 18-års fødselsdag.

Den første riffel købte han dagen efter sin 18-års fødselsdag 17. maj. Dagen efter købte han 375 stykker ammunition. Fire dage før skyderiet, købte han riffel nummer to. Alle købene skete lovligt, skriver avisen Houston Chronicle,

Der er meldinger om, at den unge mand skulle have skudt sin bedstemor, inden han kørte mod Robb Elementary School.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Skyderiet på Robb Elementary School er det voldsommeste skoleskyderi siden massakren på Sandy Hook Elementary School i 2012. Foto: Jordan Vonderhaar / Ritzau Scanpix

Sagde op

En leder ved en af fastfood-kæden Wendy's restauranter havde angiveligt haft Salvador Ramos ansat indtil for omkring en måned siden, hvor han sagde op.

Lederen beskriver den 18-årige over for New York Times som en, der gik langt for at holde sig for sig selv.

- Ingen kendte ham rigtigt, siger Adrian Mendez til avisen.

Opdateres.