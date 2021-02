Mistænkt terrorist anholdt, da han købte pistol ved McDonalds

Da en 24-årig formodet terrorist købte en ni millimeter Glock pistol med to magasiner og 50 skarpe patroner på parkeringspladsen ved McDonalds på hjørnet af Gammel Køge Landevej og Ellebjergvej i København, blev han straks anholdt.

Alt tyder nu på, at den 24-årige gik i en fælde udtænkt af Politiets Efterretningstjeneste, fordi ingen er blevet tiltalt for at have solgt pistolen og ammunitionen til den 24-årige.

Det betyder, at politiet må have stået bag våbenhandlen i en agent-operation, som det er sket flere gange før, hvor PET har ageret våbensælgere.

Men detaljerne i sagen bliver først afsløret under den kommende retssag, fordi anklageskriftet mod den 24-årige ikke oplyser nærmere om våbenhandlen eller hvem, der solgte pistolen til ham.

Politiet mener, at pistolen og de skarpe skud skulle benyttes til brug for 'en eller flere terror-handlinger et ikke nærmere bestemt sted i Danmark eller udlandet,' lyder tiltalen. Politiet betragter den 24-årige som en 'enlig ulv'.

Motivet ukendt

Angrebet blev kun forhindret, fordi han blev anholdt, mener anklagemyndigheden, der intet nærmere har oplyst om den 24-åriges motiv.

Men efter hans anholdelse sagde Københavns politi og PET, at anholdelsen kunne have afværget et terrorangreb, og at han var inspirereret af militant islamisme.

Den 24-årige er tiltalt for forsøg på terrorisme efter terror-paragraffen 114, stk. 1, der handler om angreb, hvor der begås drab. Anholdelsen skete 30. april sidste år kl. 13.50, og den 24-årige, der nægter sig skyldig, har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Ved anholdelsen var han i besiddelse af 3000 kr. og en smartphone.

Justitsministeren har besluttet, at han skal tiltales for forsøg på terror. Sagen er rejst ved et nævningeting, fordi anklagemyndigheden går efter mere end fire års fængsel. I tidligere sager om forsøg på terror har de dømte typisk fået 12 års fængsel.

Den 24-årige har dansk indfødsret, men det skal han fratages, og han skal udvises af Danmark for bestandigt, mener statsadvokaten.

Seks dage før anholdelsen ved McDonalds begik den 24-årige, der tidligere er straffet for vold, et overfald foran Lidl på Sjælør Boulevard 141 i Valby, lyder tiltalen.

Han overfaldt en mand med et knytnæveslag på halsen og gik fra stedet. Men straks efter kom han retur med en kniv og opsøgte offeret igen, men manden løb i sikkerhed inde i supermarkedet.

Retssagen skal køre ved Retten på Frederiksberg, men den er endnu ikke berammet.