Mistanke: Han snød 12 gange

Gang på gang er ældre borgere blevet snydt og fuppet til at udlevere personlige oplysninger og bankkort. Alt sammen så udspekulerede mænd kunne få adgang til de ældres konti, som blev lænset for større beløb.

Men nu vejrer politiet morgenluft efter anholdelse af to mænd.

De to blev anholdt klokken 00.16 natten til onsdag, efter de var blevet standset i en bil Harlev J, oplyser Østjyllands Politi.

Mændene havde to dankort på sig, der viste sig at tilhøre to kvinder, der var blevet udsat for bedrageri med en fremgangsmåde, som politiet kender alt for godt



De to kvinder var blevet ringet op af en mand, der udgav sig for at være fra banken, og som fik kvinderne til at tro, at nogen uberettiget havde hævet penge på deres konto. Herefter dukkede en mand op på deres bopæle og fik overbevist kvinderne om at udlevere deres dankort og kode i den tro, at han var fra banken og ville hjælpe dem med at få spærret deres kort og få tilbageført pengene.



- Der er tale om en usædvanlig grov form for kriminalitet, hvor de kriminelle udnytter ældre medborgeres godtroenhed, siger politiinspektør Brian Voss Olsen i en pressemeddelelse.

Nu undersøger politiet om de anholdte kan sættes i forbindelse med flere tilfælde af bedrageri. Foreløbig er de sigtet for henholdsvis to og 12 forhold.

Den 27-årige mand, som sigtes for 12 forhold skal i eftermiddag for en dommer med krav om fængsling. Politiet vil ikke sige mere om efterforskningen, da der blandt andet kan være flere gerningsmænd på fri fod.

Det er uklart, hvordan de anholdte forholder sig til sigtelserne.