Mistanke: Politisk pres på politiet i 'dukke-sagen'

Tre navngivne politifolk i Københavns politi står som anmeldere i 'dukke-sagen' om trusler mod statsminister Mette Frederiksen under en demonstration mod corona-restriktionerne 23. januar 2021.

Men var det i virkeligheden statsministeriet, der lagde pres på Københavns politi, så der blev rejst meget alvorlige sigtelser mod tre demonstranter, der blev varetægtsfængslet i otte uger?

Det spørgsmål rejste advokat Ulrik Sjølin tirsdag i Retten på Frederiksberg. Her anmodede han retten om en kendelse, der pålægger Københavns politi at efterforske, hvem der i virkeligheden anmeldte 'dukke-sagen'.

Ulrik Sjølin er forsvarer for den ene af de nu tiltalte, en 33-årig mand. De tre demonstranter stilles for retten til september med krav om fængselsstraf for trusler mod statsminister Mette Frederiksen. De to andre tiltaltes forsvarere, advokaterne Jonas Christoffersen og Birgitte Skjødt, støttede Ulrik Sjølins anmodning.

Var skiltet om halsen på dukken en trussel mod Mette Frederiksen? Eller var det især afbrændingen af dukken? Foto: Tariq Mikkel Khan

Advokaten kaldte det 'Mørkeland'. når Københavns Politi, PET og Statsadvokaten i København afviser alle hans anmodninger om yderligere efterforskning og aktindsigter:

- Jeg får enten at vide, at det er 'irrelevant' eller, at jeg ikke har ret til det. Anmeldelses-rapporterne giver ingen svar på, hvad der sket i den mørke periode fra demonstranterne står på gaden med dukken og til de bliver fremstillet i grundlovsforhør med sigtelser, der kan give livstid, sagde Ulrik Sjølin.

Han vil have afhørt de tre betjente, der står som anmeldere af sagen, for at få afklaret, om de har fået ordrer 'ovenfra' og i givet fald fra hvem.

Rapport blev rettet

Advokat Ulrik Sjølin lægger også vægt på, at den ene af de tre 'blanke' anmeldelses-rapporterne er blevet rettet i politiets sagssystem 26. januar, tre dage efter demonstrationen, men det er umuligt at se, hvad der er rettet og hvorfor.

Advokaten mener, at det er påfaldende, at en fjerde anmeldelse, der kom skriftligt fra en borger 27. januar og som var rettet mod en bestemt person, der skulle have opildnet til afbrændingen af Mette Frederiksen-dukken, ikke var anonym.

Hvis statsministeriet eller andre har blandet sig eller lagt pres på politiet, er der tale om magtfordrejning, mener han.

- Hvis Mette Frederiksen har set dukke-afbrændingen på TV og selv anmeldt det til politiet, fordi hun følte sig krænket, er det jo fair nok. Men så skal der være en anmeldelses-rapport om det, sagde han.

Politiet anmeldte 'dukke-sagen' til sig selv. Men var det med ført hånd, spørger de tre forsvarere i sagen. Foto: Kenneth Meyer

Ulrik Sjølin sagde, at statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, kunne være et bud, hvis der er lagt pres på politiet.

Han henviste til, at Barbara Bertelsen tidligere har fået særbehandling af Københavns Politi, da hun anmeldte uorden i den gade, hvor hun bor. Det førte til en omfattende efterforskning, og da sagen blev opgivet, fik hun en ni sider lang redegørelse for, hvorfor politiet ikke kunne opklare sagen. Det sker normalt med en standard-skrivelse på få linjer.

- Hvis det viser sig, at der har været tale om urent trav, så er det vigtigt for domsmændene i den kommende straffesag at vide, hvis det er det politiske system, der har lagt pres på Københavns Politi, sagde Ulrik Sjølin.

Anklager: Ikke noget pres mod mig

Specialanklager Søren Harbo, Københavns politi, sagde i retten, at han ikke aner, hvem der står bag anmeldelsen, men at politiet heller ikke skal bruge ressourcer på at finde ud af det, fordi det ingen betydning har for straffesagen mod de tre tiltalte.

- Politiet skal ikke bruge tid på at efterforske, om det er øvet et eller andet politisk pres, fordi det ikke er relevant for straffesagen. Søren Harbo anmodede derfor dommeren om ikke at pålægge politiet den opgave.

- Jeg har ikke oplevet noget pres, sagde Søren Harbo, der har skrevet anklageskriftet i sagen og har fået statsadvokatens opbakning til tiltalerejsningen.

Søren Harbo mente, at en efterforskning kunne blive meget omfattende, mens forsvarerne mener, at opgaven er ret enkel - at spørge de betjente, der har skrevet anmeldelses-rapporterne, om de har gjort det på ordre fra nogen - og i givet fald fra hvem.

Advokat Birgitte Skjødt sagde: - Det er meget mærkeligt, at man ikke har nogen som helst anelse om, hvem der står bag den anmeldelse. Nogen sidder inde med den viden, og det burde kunne afdækkes meget hurtigt.

Retten på Frederiksberg afsiger kendelse i sagen 10. maj.