Mistanke: Vil dræbe måger med gift

Politiet har efterforsket sagen efter det i begyndelsen af denne uge kom frem, at en måge var fundet død i Aalborg med en forgiftet cocktailpølse i næbbet.

Politiet mistænkte da, at der kunne være efterladt farlig gift i fødevarer ved Blegkilde Allé og frygtede, at det var det meget farlige stof carbofuran, som var blevet anvendt. Flere måger var fundet døde i det område.

Nu har undersøgelserne vist, oplyser politikommissær Henrik Jensen fra Nordjyllands Politi, at der er tale om giftstoffet Cloralose. Det bruges til bekæmpelse af blandt andet mus.

Ifølge politiets efterforskning er dette stof dog stadig giftigt for mennesker, dog ikke i samme grad som det andet stof.



- Men man skal stadigvæk holde øje med, at børn og kæledyr ikke indtager stoffet, siger Henrik Jensen i en pressemeddelelse.

Han oplyser, at politiet mistænker, at giften er udlagt for at ramme måger, som for nogen er et særligt forstyrrende element i dagligdagen.



- Vi efterforsker stadig sagen for at finde frem til en gerningsperson, siger Henrik Jensen.

Politiet sagde i sidste uge, at man så med stor alvor på sagen.

- Jeg finder det forkasteligt, hvis man ved en bevidst handling har efterladt giftstof i fødevarer i det offentlige rum på den her måde, sagde Henrik Jensen.