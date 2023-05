Mistede klassekammerater i skoleskyderi: Barnebarn overlevede ved et tilfælde

24. maj er det præcis et år siden, at 19 børn og to lærer mistede livet i et skoleskyderi i den amerikanske by Uvalde. Ekstra Bladet har besøgt byen op mod årsdagen for skyderiet

Fire gynger svinger langsomt frem og tilbage i vinden. Det er frokosttid, og på dette tidspunkt af dagen burde Robb Elementary School være fyldt med legende børn i skolegården.

Men intet er, som det plejede at være i Uvalde, Texas, efter at en 18-årig lokal mand 24. maj sidste år gik ind på skolen bevæbnet med to halvautomatiske rifler og tog livet af 19 elever og to lærere.

I dag venter skolen på at blive revet ned, men indtil da sidder to state troopers dag ud og dag ind vagt fra hver deres bil på begge sider skolen.

Her sørger de - sammen med et dobbelthegn rundt om skolen - for at holde nysgerrige udefra væk.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I 364 dage har 21 hvide kors stået foran Robb Elementary School til mindre om ofrene for skoleskyderiet. Foto: Ritzau Scanpix

Foran skolens hovedindgang står 21 hvide kors. Et for hvert af ofrene. De er pyntet med blomster, hjemmelavede perlekæder, tegninger og hilser.

På hegnet hænger billeder af både lærere og elever.

Annonce:

'Vores helte', står der foran billeder af de to lærere, Eva Mireles og Irma Garcia, der mistede livet, mens de ifølge overlevende skoleelever forsøgte at skærme børnene.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mens Ekstra Bladet står og iagttager bygningen, kører de to state troopers skiftevis langsomt forbi.

Det samme gør en mand i en grå Toyota. Han ruller vinduet ned og spørger, hvad vi laver der.

Da vi svarer, at vi er journalister, kigger han sig over skulderen og siger så lavmælt:

- Det må I endelig ikke fortælle nogen her i området.

Mandens barnebarn, viser det sig, gik i klasse med mange af de dræbte elever.

Normalt holder han sig helst væk fra skolen, men lige i dag fik han en underlig trang til at køre forbi og se stedet, fortæller han os.

- 24. maj havde været sådan en smuk dag. Eleverne var blevet fejret og havde fået diplomer og udmærkelser og klapsalver foran alle deres familiemedlemmer. Få timer senere var de dræbt, husker manden.

Annonce:

Han ønsker ikke at stå frem med navn eller billede, af frygt for hvad de dræbte børns efterladte vil sige, men Ekstra Bladet er bekendt med mandens identitet og har set billeder, der beviser, at han var til stede på skolen den dag, skyderiet fandt sted.

Ligesom mange andre af byens godt 15.000 indbyggere er han født og opvokset i Uvalde. Det samme er hans børn og nu også børnebørn.

- Det plejede at være vores lille helle, hvor vi end ikke behøvede at låse døren om natten. Jeg havde aldrig troet, at sådan noget kunne ske her.

Artiklen fortsætter under billedet ...

På torvet midt i byen er der lavet en mindeplads for ofrene med billeder og kors. Foto: Ritzau Scanpix

På et billede, han har på sin telefon, står barnebarnet, en pige på ti år, smilende med sit diplom i begge hænder. Pigen har en lyserød kjole på og er omgivet af sine venner.

Flere af børnene på billedet kom aldrig hjem til deres familier igen.

Annonce:

- Jeg var der selv for at fejre mit barnebarn, men i stedet for at blive på skolen som de andre bagefter, ville hun gerne hjem. Hun havde det dårligt, så jeg sagde til min datter, der skulle på arbejde, at jeg sagtens kunne tage hende med hjem til mig, husker bedstefaren.

- Det reddede hendes liv.

20 minutter senere trådte gerningsmanden ind på skolen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den 18-årige mand var selv tidligere elev på Robb Elementary School og boede stadig i området.

Få dage før skyderiet var han fyldt 18 år og var dermed gammel nok til lovligt at kunne købe de to halvautomatiske rifler, han var i besiddelse af.

- Når vi går rundt i byen, hvor der hænger billeder af ofrene overalt, siger mit barnebarn stadig, 'det er min ven', og 'hende leger jeg tit med', fortæller bedstefaren og sukker dybt.

- Hun har stadig ikke forstået, at hun aldrig skal se sine venner igen.

