Mister sportsvogn efter politijagt

En ung mand med usædvanlig meget benzin i blodet har fået konfiskeret sin bil af ordensmagten, efter han bragede af sted med 235 km/t på motorvejen.

Retten i Kolding idømte ham torsdag derudover tre måneders ubetinget fængsel og frakendelse af førerretten i otte år.

Det skriver JyskeVestkysten

Ifølge en aktindsigt fra mediet, kørte den unge mand afsted i en BMW M6 Cabriolet fra 2007 med knap 500 hestekræfter og en nypris på 2,5 mio. kr.

Den unge mand forsøgte i maj sidste år at flygte fra politiet efter at have overhalet en civil politibil højre om på motorvejen.

I en intens politijagt på 15 minutter, begik fartdjævlen et hav af lovovertrædelser i sin tyske sportsvogn, før jagten endte brat lidt nord for Kolding.

160 km/t på cykelsti

Selvom fartgrænsen lød på 60 km/t i en byzone i Fredericia, valgte flugtbilisten at køre 160 km/t i forsøget på at slippe væk.

Her trak den 20-årige sin sportsvogn ud, så han også kørte på cykelstien.

Det var ikke den eneste gang han levede op til færdselslovens kriterier for vanvidskørsel.

Under politijagten nåede fartsynderen flere gange at køre over for rødt, for til sidst at køre hele 235 km/t på motorvejen - alt sammen uden brug af sikkerhedssele eller indregistrering af bilen.

