Model dræbt på brutal vis: Eks-svigerfamilie anholdt

Politiet i Hong Kong gjorde flere gruopvækkende fund, da de i deres søgen efter den 28-årige kinesiske model og influencer Abby Choi fredag ankom til et udlejet, umøbleret hus i Hong Kong.

Abby Choi havde været meldt savnet siden onsdag, og da politiet åbnede køleskabet i ejendommen, fandt de flere kropsdele fra den forsvundne kvinde.

Og nu er tre personer med relation til Abby Choi blevet anholdt. Der er tale om hendes eksmands far, mor og storebror.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Guardian og Sky News.

Fandt kødkværn og motorsav

Alan Chung, der står i spidsen for efterforskningen hos Hong Kongs politi, har udtalt til pressen, at man stadig arbejder på at lokalisere den afdøde kvindes hoved. Politiets teori er, at mordet kan bunde i en strid om økonomi.

'Vi er af den overbevisning, at offeret og hendes eksmands familie havde mange finansielle stridigheder, der involverede enorme summer. Nogle var utilfredse med måden, offeret håndterede sine aktiver,' udtalte han ifølge The Guardian.

Sky News skriver, at der ifølge Alan Chung blev gjort flere gruopvækkende fund i udlejningsejendommen.

'Værktøjer, der kan bruges til at partere menneskekroppe, blev fundet i ejendommen. Herunder kødkværne, motorsave, lange regnfrakker, handsker og masker.'

Lejet til formålet

Ifølge Sky News er det politiets teori, at eksmandens far for nogle uger siden lejede ejendommen, hvor dele af Abby Choi samt hendes ID-kort, kreditkort og andre personlige genstande blev fundet.

De mener, at eks-svigerfamilien lejede huset til det formål at slå Abby Choi ihjel.

Ifølge The Guardian blev Abby Choi sidst set i live i følgeskab med eksmandens bror. Myndighederne ved ikke, hvor eksmanden opholder sig. Politiet efterforsker fortsat sagen, og de mangler blandt andet at finde frem til den endelige dødsårsag.