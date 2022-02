Modemand bliver frivilligt bag tremmer

Den tidligere topmodel Malkit Singh har opgivet at blive løsladt, før han skal for retten i en sag om vold og vidnetrusler.

Det oplyser Københavns Byret til Ekstra Bladet.

Den 49-årige er tiltalt for at have overfaldet sin tidligere bedste ven, som han også har arbejdet sammen med, og efter at han fik nys om, at voldssagen skulle behandles af retten, truede han ham ifølge politiet.

Malkit Singh nægter sig skyldig, men har altså alligevel valgt at blive bag tremmer.

Årets Mand 1997

Den bredskuldrede mand blev et kendt ansigt som fotomodel i 90’erne. Her var han blandt andet blikfang på landets tankstationer, hvor han tonede frem iført røde, stramme boksershorts og holdt en pose Kims chips og en Coca-Cola.

I 1997 blev han kåret som Årets Mand. Efter kåringen deltog han i et TV2-program, hvor seerne kunne følge ham i Miami.

Efterfølgende har han været en integreret del af det danske jetset og modebranche og løbende været i mediernes søgelys.

Af et anklageskrift, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fremgår det han er blevet tiltalt for at udøve vold mod den ven lidt før middag 22. november sidste år i Vognmagergade i København.

Sparkede offer på jorden

Ifølge tiltalen tog Malkit Singh fat om halsen på vennen, som han skubbede ned på jorden, inden han satte han sig oven på ham og pressede en bærbar computer mod halsen på ham.

Efterfølgende skulle han ifølge anklageskriftet have sparket vennen flere gange, mens han stadig lå på jorden.

Siden er han så blevet sigtet for at have truet vennen - blandt andet med ordene ’du er færdig i København’ og ’du kan bare vente dig.’

Efterfølgende sendte han ifølge politiet vennen en besked, hvor han skrev ’Du er så færdig, som du overhovedet kan være din fucking bøsserøv’.

