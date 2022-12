Mødre til børn i Syrien-fangelejr må ikke komme til Danmark

Københavns Byret frifinder fredag Udenrigsministeriet i en retssag om hjemtagelse af tre drenge fra en fangelejr i Syrien.

Sagen var anlagt af to mødre til de tre børn, som alle sidder i den kurdisk- kontrollerede Roj-lejr.

Institut for Menneskerettigheder var også gået ind i sagen for at få underkendt Udenrigsministeriet afgørelse i den meget omtalte sag. Mødrene repræsenteres af organisationen Repatriate the Children - Denmark.

Staten har tilbudt at tage de tre børn, der er danske statsborgere, hjem til Danmark - men betingelsen er, at mødrene ikke må komme med.

Mødrene har henholdsvis marokkansk og somalisk statsborgerskab. Begge er blevet frataget deres danske statsborgerskab, fordi de tilsluttede sig Islamisk Stat.

Sagen er afgjort af tre dommere. De er ikke enige om resultatet. To har stemt for at frifinde Udenrigsministeriet.

De mener, at myndighederne har ydet en omfattende bistand til børnene. Sagsbehandlingen er foregået på en måde, som beskytter mod vilkårlige afgørelser, vurderer flertallet.

Den tredje dommer mener derimod, at sagen skal sendes tilbage til ministeriet til ny sagsbehandling.

Denne dommer lægger vægt på, at børnene kun er fem, tre og seks år gamle, og at deres fædre enten er døde eller er fængslet i Syrien.

Dommeren, der altså står alene, mener, at tilbuddet fra Udenrigsministeriet var et resultat af en regeringsbeslutning, og at der ikke skete en individuel og konkret vurdering af børnenes rettigheder.

Byretten har brugt syv uger på at tage stilling til argumenterne fra advokat Knud Foldschack og ligebehandlingschef Nikolaj Nielsen fra Institut fra Menneskerettigheder på den ene side og advokat Ross Holdgaard fra Kammeradvokaten på den anden.

Mens de to mødre og deres tre drenge altså ikke sammen må sætte fødderne på dansk jord, er det gået anderledes med 14 andre børn og deres tre mødre.

Mødrene har dansk statsborgerskab.

De blev i oktober sidste år hjemtaget fra Syrien. Mødrene blev straks stillet for retten.

Yderligere to danske børn og deres mor befinder sig i en fangelejr i det nordlige Syrien.