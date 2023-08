Mødte offer kort før drab

Per Berthelsen kan have været en af de sidste, der så den 58-årige mand, der blev fundet dræbt og lagt på et brændende bål i Vadum, i live.

– Det er så skrækkeligt, det, der er sket. Man har bare lyst til at tænke på noget andet, for ellers bliver man skør i bolden, siger han.

Per Berthelsen er vokset op i den lille by Nørre Uttrup sammen med den nu dræbte, der gik en klasse over ham.

– Vi legede sammen som børn, og så har jeg ikke set ham i nogle år. Men så flyttede jeg til Vadum og har mødt ham en gang imellem, fortæller Per Berthelsen.

Det voldsomme drab har chokeret beboerne omkring shelterpladsen. Per Berthelsen er formentlig en af de sidste, der så drabsofferet i live. Foto: René Schütze

Det skete også fredag formiddag mellem klokken 10 og 11, hvor Per Berthelsen stod og snakkede med den nu afdøde mand på gaden.

Sov i shelteret

– Han sagde, at han havde sovet ad helvede til nede i shelteret. Jeg tror ikke, at han havde haft noget over sig, og han sagde, at han skulle hjem og hente en sovepose. Og så ville han derned igen, fortæller den tidligere skolekammerat.

Ifølge politiet overnattede både offeret og den drabssigtede på shelterpladsen natten mellem torsdag og fredag.

Liget blev ikke lagt på selve shelterets bålsted, men på et bål, der blev lavet i et grønt område skråt bag shelteret. Foto: René Schütze

Ifølge Per Berthelsen sagde den 58-årige ikke noget om, at der skulle have været noget ballade på shelterpladsen.

Per Berthelsen har selv ringet til politiet for at fortælle, at han mødte offeret fredag formiddag, og de har også ringet tilbage to gange, fordi de var interesserede i, hvornår drabsofferet sidst blev set i live.

– Så det kan være, at du er en af de sidste, der har set ham i live?

– Ja, måske, svarer han.

Nordjyllands Politi er fortsat interesserede i at høre fra vidner.

Særligt omkring to interessante tidsperioder: fredag 4. august mellem klokken 10.15 og 11.30 og lørdag 5. august mellem klokken 12 og 13.30.

Det sidste tidspunkt er der, hvor der ifølge politiets opfattelse blev tændt et bål rundt om afdøde.

Efterlyser to mænd

– Det andet tidspunkt er et meget interessant tidspunkt, har efterforskningen vist. Det er derfor, vi gerne vil i kontakt med vidner omkring det tidspunkt, siger politikommissær Carsten Straszek, der ikke vil afsløre yderligere detaljer vedrørende omstændighederne omkring drabet af hensyn til efterforskningen og de pårørende.

Politiet har en teori om, at liget har ligget flere timer - muligvis natten over - på shelterpladsen, og at gerningsmanden vendte retur for at lægge liget på bålet.

Der ser også ud til, at politiet har skåret noget af et borde-bænkesæt på shelterpladsen. Foto: René Schütze

Politiet mangler også stadig at høre fra to mænd, der var på shelterpladsen torsdag aften.

De er formentlig fra Odense og Aarhus og var muligvis på vandretur. Der er også oplysninger om en sort personbil, som de muligvis benyttede.

– Vi opfordrer fortsat stærkt disse to vidner til at henvende sig til os på telefon 114, da de kan have vigtige informationer af betydning for vores opklaringsarbejde, siger Carsten Straszek.

