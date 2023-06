Mor afslører: Gav søn sin plads i ubåden 'Titan'

Suleman Dawood blev dræbt, da ubåden Titan imploderede. Men det var slet ikke meningen, at han skulle have været med ombord, fortæller hans mor i et interview

I dag er det præcis en uge siden, at den amerikanske kystvagt kunne fortælle en måbende verdenspresse, at de fem personer om bord på den forsvundne ubåd Titan alle var døde i en 'katastrofal implosion'.

En af de fem var 19-årige Suleman Dawood.

Men det var slet ikke meningen, at teenageren skulle have været med ombord. Det fortæller hans mor, Christine Dawood, i et interview med tv-stationen BBC.

Helt fra start var planen, at hun selv skulle med i ubåden og dele eventyret med sin mand, Shahzada Dawood, der også var blandt de dræbte.

Men fordi coronapandemien ramte, blev turen udskudt igen og igen.

Sønnens helt store drøm

Efterhånden som pandemien trak ud, og tiden gik, blev Suleman Dawood gammel nok til at kunne tage med, og han fortalte sine forældre, at det var hans helt store ønske at deltage i ekspeditionen.

Christine Dawood ville gerne gøre sin søn glad, så hun tilbød, at han kunne tage hendes plads om bord på Titan, hvis han ville.

- Jeg trådte tilbage og gav plads til Suleman, fordi han virkelig gerne ville med. Jeg var virkelig glad på begges vegne, for det var deres helt store drøm i meget lang tid, fortæller hun til BBC.

Håbede til det sidste

Titan forsvandt 18. juni, da ubåden var på vej ned i 3800 meters dybde til vraget af Titanic, der sank i 1912.

Christine Dawood og hendes 17-årige datter Alina fulgte ubådens færd fra skibet Polar Prince, der fragtede Titan ud til det sted i Atlanterhavet, hvor den skulle sænkes ned inden afgang mod vraget fra Titanic.

Her blev de, mens en kæmpe redningsaktion med skibe og fly fra Canada, USA og Frankrig blev sat i gang. Og her var de, da det fire dage senere lykkedes en undervandsrobot at finde halepartiet og fire andre vragrester fra Titan.

Vragdelene blev onsdag losset fra skibet Horizon Arctic. Foto: Ritzau Scanpix

I al den tid havde mor og datter ellers klamret sig til håbet om, at det ville lykkes at finde deres familie i live.

Over for BBC fortæller Christine Dawood, at hun først mistede håbet, da ubåden havde været forsvundet i de 96 timer, som der var ekstra iltbeholdning til.

- Der var et stort håb (om at finde dem i live, red.).

Titan-vragdele er hentet på land

Onsdag blev vragdelene hentet op på land, og efterfølgende kunne den amerikanske kystvagt fortælle, at der er fundet 'formodede menneskelige rester' i vragdelene.

- Amerikanske læger vil udføre en formel analyse af de formodede menneskelige rester, der omhyggeligt er blevet bjærget, oplyste kystvagten natten til torsdag dansk tid.

Finder formodede menneskelige rester i vrag fra ubåd