Mor: Datter var alene kort før hun blev dræbt

Den 18-årige teenagepige, som natten til lørdag blev fundet knivdræbt i en næsten udbrændt lejlighed i Kirsebærplantagen i Nyråd ved Vordingborg, var alene i lejligheden indtil kort tid før drabet.

Det fortæller hendes mor til Ekstra Bladet.

- Jeg havde hende på Facetime, mens hun var på vej tilbage til lejligheden. Jeg så hende ankomme til lejligheden, og på det tidspunkt var hun alene. Hun var i godt humør, og der var ikke antydningen af, at noget var galt. Klokken var 22.30, da vi afsluttede samtalen, lige efter hun var kommet tilbage, siger moderen.

Hun fortæller også, at pigens bopælsadresse var hos moderen, men at hun overnattede i en lejlighed, der tilhørte en ven af familien.

Klokken 1.27 anmeldte en nabo, at der var brand i lejligheden. Og kort tid efter fandt brandmænd pigens forkullede lig. En obduktionsrapport afslørede, at hun var blevet stukket i brystet ti gange med en kniv, så blandt andet lungepulsåren var blevet skåret over.

Det var naboer, der anmeldte den voldsomme brand. Pigen blev fundet liggende på maven på gulvet ved siden af sengen i soveværelset. Foto: Per Rasmussen

Lørdag sidst på formiddagen blev en 18-årig anholdt på en adresse i Langebæk. Han erkendte dagen efter de faktiske omstændigheder under et grundlovsforhør, men nægter at have haft forsæt til drab og til at sætte ild til liget af pigen.

Ubærlig smerte

Under grundlovsforhøret nedlagde dommeren navneforbud for den afdøde.

Tirsdag er bunken af buketter og hilsener ved gerningsstedet blevet endnu større. Foto: Per Rasmussen

Moderen har siden drabet været hjemme med sin anden datter på 16, så de sammen kan få bearbejdet den næsten ubærlige smerte over tabet af en datter og storesøster.

Moderen har sammen med den dræbtes lillesøster været forbi gerningsstedet med et foto fra den dræbtes 18-års fødselsdag. På fotoet har moderen blandt andet skrevet 'Hvil i fred min pige' og 'Æret være dit minde'. Foto: Per Rasmussen

Skal begraves ved far

Hvad der er sket mellem datteren og den nu fængslede teenager i tiden op til drabet, ved moderen ikke. Men hun ville tro, at hun havde fået det at vide, hvis de to var blevet kærester.

Familien har besluttet, at pigen skal stedes til hvile i Stubbekøbing ved siden af sin far, som døde for en del år siden efter en arbejdsulykke. Politiet har imidlertid ifølge moderen endnu ikke frigivet liget, så en egentlig begravelsesceremoni kan blive planlagt.

