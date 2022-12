Mor dømt og udvist for at tilbageholde datter i Pakistan

En dansk teenagepige blev mishandlet gennem flere år og mod sin vilje tilbageholdt i Pakistan, hvor hun også blev forsøgt tvangsgift.

Det fastslår Retten i Glostrup, som torsdag har idømt pigens mor tre års fængsel.

Den pakistanske 40-årige mor mister desuden sit danske statsborgerskab og udvises af Danmark for altid.

Hun har opnået indfødsretten ved svig, fordi hun ikke oplyste om kriminaliteten, som var begået før, hun fik det danske pas.

- Vi har lagt vægt på, at der er foregået mishandling over en langvarig periode. Der har været langvarig frihedsberøvelse og (datteren, red.) har været indelukket i en periode, siger dommeren.

Også pigens 49-årige stedfar er dømt i sagen, men i mindre omfang og får et års fængsel.

Han beholder sit danske statsborgerskab, som han fik, før hans forbrydelser fandt sted. Dermed har han ikke opnået det ved svig.

I sagen har parrets datter fortalt om gentagen vold, og at hun blev tilbageholdt i Pakistan og forsøgt tvangsgift.

En enig domsmandsret har fundet det bevist, at moren over en længere periode har udsat datteren for vold, sådan at der er tale om mishandling.

Stedfaren har ifølge retten derimod ikke kendt til hele omfanget af volden og er kun skyldig i vold i enkelte tilfælde.

Datteren blev gennem længere tid tilbageholdt i Pakistan. Det var moren, der i februar 2017 rejste med datteren til Pakistan, mens stedfaren var i landet flere gange.

Fra omkring april 2017 og et år frem blev pigen ifølge anklageskriftet låst inde i forskellige huse uden adgang til telefon og internet. Retten har fundet, at hun har været tilbageholdt i cirka et år.

Efterfølgende fik pigen flere frihedsgrader, men hun har ifølge retten været forhindret i at tage hjem.

- For (stedfaren, red.) har vi lagt til grund, at han må have været vidende om, at det her foregik, siger dommeren.

Retten har desuden hæftet sig ved, at teenagedatteren først kom hjem i 2020, da hun fik hjælp fra den danske ambassade.

På grund af tilbageholdelsen af datteren i Pakistan er moren også dømt efter en paragraf om genopdragelsesrejse.

Moren forsøgte desuden at tvangsgifte datteren til et familiemedlem i Pakistan, da var pigen 15 år. Retten har lagt vægt på, at moren sagde, at 'kvinderne i deres familie kun forlod huset som brude eller som lig'.

Stedfaren er derimod frifundet for det forhold.

Både moren og stedfaren nægter sig skyldige. De skal nu sammen med deres advokater overveje, om de vil anke. Der er udstrakt navneforbud i ankeperioden.

Retssagen begyndte i juni. Moren har siddet varetægtsfængslet siden juli 2021 og skal fortsat sidde fængslet, mens stedfaren blev løsladt i august i år.