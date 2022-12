Kun i Ekstra Bladet

– Jeg har stukket hende. Jeg har ikke lyst til at komme i fængsel. Hun truede mig. Hun er stoppet med at trække vejret.

Et alarmopkald fra en ung mand fik politiet og redningsfolk til at rykke ud til et idyllisk sommerhus.

Nu er sløret løftet for en dunkel baggrund, der går meget længere tilbage end til fundet af en kvinde liggende i en blodpøl.