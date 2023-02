Mor dræbte sine to piger: Nu er de bisat

12 dage efter at en mor dræbte sine to piger og tog livet af sig selv - er børnene nu blevet bisat

12 dage efter at en mor dræbte sine to piger og tog livet af sig selv - er børnene nu blevet bisat

Forrige søndag, 22 januar, skete der en tragedie, som sendte en hel by i sorg.

I den midtjyske by landsby Vejrumbro, der ligger 12 øst km for Viborg, blev en 49-årig kvinde og hendes to piger på 11 og 14 år fundet døde i deres hjem.

Politiet har efterfølgende afsluttet undersøgelserne og har fastholdt teorien om, at kvinden først slog begge sine børn ihjel, hvorefter hun tog livet af sig selv.

Nu, 12 dage efter, er begge børn blevet bisat.

Folk ankommer til kirken. Foto: Claus Bonnerup

Bisættelsen foregik i fredag formiddag i Sortebrædre Kirke i Viborg.

Folk var ankommet i rigtig god tid, og der var mødt flere op, end der var plads til i kirken.

Allerede en halv time før var der fyldt godt op, hvilket endte i, at op mod 100 mennesker sad i menighedhuset ved siden af kirken under bisættelsen, der startede kl 12.

Godt 45 minutter efter begyndte kirkeklokkerne at ringe, og folk kom ud igen.

Først blev den ene kiste båret ud og sat. Kort tid efter kom den anden kiste ud og sat ved siden af.

Unik markering

Det hele sluttede af med, at klassekammeraterne til den ene pige lavede en unik markering, da de samtidig frigjorde 100 balloner, som alle fløj op mod himlen.

Efter lidt tid blev pigerne kørt væk i én rustvogn.

Det er ikke første gang at lokalsamfundet er samlede omkring de dræbte.

Få dage aften efter tragedien kig omkring 120 mennesker i et rørende fakkeloptog for at mindes dem.

Nu er der så sat et punktum for sagen for de pårørte, der i dag kunne tage afsked med de to børn.

Omkring 120 mennesker deltog torsdag aften i et fakkeloptog for at mindes de tre døde i Vejrumbro Sådan så det ud, da omkring 120 mennesker deltog i et fakkeloptog for at mindes de tre døde i Vejrumbro. Video: Ernst van Norde

