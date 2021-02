Mor får to års fængsel for mishandling

Her er anklagerne

Den nu tiltalte mor blev anholdt i november sidste år blandt andet på grundlag af en indberetning fra den ældste af sine fire døtre til Odense Kommune.

Hun nægter sig skyldig i sagen om psykisk og fysisk vold, ydmygelser og ulovlig tvang overfor kvindens fire døtre. Nogle af anklagepunkterne går tilbage til 1996 og andre helt frem til kvindens anholdelse.

Skyldspørgsmålet i sagen afgøres og der fældes dom i sagen onsdag i Retten i Odense.

Kvinden skal blandt andet ifølge det omfattende anklageskrift have presset nåle ind under døtrenes negle, så det blødte, taget kvælertag og tvunget dem til at slikke gulvet og kaldt dem luder, klam, mongol og abe. Et af børnene fik børstet tænder så hårdt, at tandkødet begyndte at bløde. I flere tilfælde græd døtrene angiveligt af smerte.

I anklageskriftet er der ikke nedlagt påstand om, at hun skal have en behandlingssdom, og hun har ikke gennemgået en mentalundersøgelse. Der er nedlagt påstand om, at kvinden - hvis hun kendes skyldig - skal betale hver af sine fire døtre 100.000 kroner i tortgodtgørelse.

I første omgang blev der nedlagt referatforbud for hele hovedforhandlingen, hvor pigernes forklaring og dele af dokumentationen blev fremlagt bag lukkede døre.

Ekstra Bladet protesterede mod referatforbudet og fik medhold i landsretten, som mente, at et navneforbud og de delvist lukkede døre var beskyttelse nok.