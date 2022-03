Mor fængslet: Datter skulle tvangsgiftes

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

En ferierejse til Dubai udviklede sig til et mareridt for en 17-årig dansk pige. Hun fik frataget sit pas og sin telefon og blev transporteret til flere andre lande med henblik på, at hun skulle giftes mod sin vilje.

Sådan lyder det i sigtelsen mod pigens 45-årige mor. Moderen blev i lørdags varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør i Retten i Odense. Fængslingen, som moderen kærede til Østre Landsret, er netop blevet stadfæstet, oplyser anklagemyndigheden fredag til Ekstra Bladet.

Sagen kører bag lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning, og det er derfor sparsomt med oplysninger om baggrunden. Men af sigtelsen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, fremgår det, at begivenhederne tog sit udspring i efteråret.

Kom ikke hjem efter en uge

Under en ferierejse til Dubai, der egentlig var planlagt til at vare en uge, blev den 17-årige datter frihedsberøvet i længere tid. Hun blev transporteret til flere lande, blandt andet Kuwait og Irak, mod sin vilje og fik taget pas og telefon fra sig.

Alt sammen med henblik på, at hun skulle indgå i en religiøs vielse eller et andet ægteskabslignende forhold mod sin vilje, lyder det i sigtelsen.

Moderen er sigtet sammen med faderen, som allerede blev anholdt før jul. De nægter sig skyldige. Familien har baggrund i Mellemøsten, og der var en arabisk tolk til stede under grundlovsforhøret.

Moderens forsvarer, Ib Gorm Pedersen, kan ikke kommentere sigtelsen mod sin klient. Han henviser til de lukkede døre.

Som tidligere beskrevet blev moderen anholdt i London for en uge siden, efter der havde været udstedt en international arrestordre på hende. Da oplyste anklageren, at pigen var bragt hjem og var i myndighedernes varetægt.

Det er ikke oplyst, hvordan politiet fik en viden om sagen, og hvad der videre skete for at få pigen bragt hjem.