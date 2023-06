Mor faldt i vandet - så blev søn sigtet

Det var langtfra en skideskæg dag i BonBon-Land for mor og søn.

Lørdag eftermiddag faldt en kvinde i vandet i forlystelsesparken, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Efter den dramatiske episode blev hendes 23-årige søn 'vred og oprevet'.

For han mente ikke, at de ansatte ydede en passende indsats for at få kvinden op af vandet.

Sigtet

Politiet blev kaldt til forlystelsesparken i Holme-Olstrup.

Det var dog ikke for at komme kvinden til undsætning, men for at få styr på sønnen, som var 'aggressiv og højtråbende' over for de ansatte.

Derfor kunne den 23-årige mand gå fra forlystelsesparken med en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

