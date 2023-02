Mor forsvundet sporløst: Politiet har aldrig set noget lignende

I England følger befolkningen på tredje uge det totale mysterium.

Hvor er 45-årige Nicola Bulley, og hvordan forsvandt hun?

Efter at have sat sine døtre af ved skolen gik hun tur med sin hund i et naturområde, mens hun fulgte med i et arbejdsrelateret Microsoft Teams-møde på sin mobiltelelfon.

Men i løbet af ti minutter forsvandt kvinden sporløst. Hendes mobiltelefon blev fundet liggende på en bænk. Den var stadig logget på Teams-mødet. Og hendes brune Springer Spaniel, Willow, løb rundt nær bænken uden snor på og virkede stresset.

Nicola Bulleys gådefulde forsvinden fredag 27. januar volder stadig problemer for myndighederne. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Ingen beviser

På et pressemøde onsdag eftermiddag har politiet i Lancashire ifølge britiske Mirror oplyst befolkningen, der er voldsomt interesseret i sagen, om status på efterforskningen.

Her lød det, at Nicola Bulleys forsvinden stadig er et stort mysterium. Intet peger nemlig i retning af en kriminel handling, lyder det fra ordensmagten.

Efterforskere afslørede dog på dagens pressekonference, at hendes samlever Paul Ansell har givet dem informationer, der betyder, at sagen straks er blevet klassificeret som en 'højrisiko-sag'.

'Der er tale om personlige, private oplysninger,' fortalte assisterende politichef Peter Lawson.

Ifølge BBC lød det videre, at det drejer sig om alkoholproblemer hos kvinden.

Selv har hendes partner Paul Ansell tidligere udtalt om sagen:

- Vi mister aldrig håbet, men det er, som om hun er forsvundet op i den blå luft. Det er vanvittigt.

Nicola Bulleys telefon blev fundet på denne bænk ved floden Wyre i Lancashire. Foto: Danny Lawson/Ritzau Scanpix

Vilde teorier

Politiet gav ligeledes et indblik i, hvor mange vilde teorier kvindens forsvinden har kastet af sig.

Der har blandt andet kørt spekulationer i medierne om mystiske mænd, der er set dagen før i nærheden, og politiet har været i gang med at undersøge en nærliggende, men sæsonlukket campingpark.

Politiet sagde onsdag, at de aldrig har set lignende. Ledende efterforsker Rebecca Smith oplyste således, at hun og kollegaerne bliver 'oversvømmet med falske oplysninger, beskyldninger og rygter.'

Ses på videoovervågning

Videoovervågning har vist fotos af Nicola Bulleys, da hun forlader hjemmet for at lufte hunden om formiddagen 27. janaur. Flere vidner ser hende gå tur i naturområdet langs floden Wyre.

I blot ti minutter er hun ude af syne fra vidner og videoovervågning, før en forbipasserende opdager hendes efterladte mobil på bænken og den løse hund. Hundens snor lå i græsset.

Politiet meldte hurtigt ud, at de mente, der kunne være opstået noget med hunden, som løb løs nær flodbredden. At kvinden havde lagt mobilen fra sig på bænken for at gå derned, og at hun ulykkeligvis var gledet eller faldet i og druknet. Hun kunne være ført med vandet til flodens udmunding ved Morecambe.

Men hundens pels var tør, og talrige undersøgelser med specialister og dykkere har ikke ført til noget resultat i vandet.

Ekspert i dykning og retsmedicin, Peter Faulding, siger også, at et videoklip, han har set fra floden den pågældende dag, viser, at vandet driver ganske langsomt.

- Hendes krop ville være sunket meget hurtigt og være blevet nær det sted, hun faldt i, har han udtalt ifølge The Telegraph.