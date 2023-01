Mor frygtede for sit liv: Meldte manden til politiet

En 39-årig mor til tre fra USA har været forsvundet siden nytårsdag. Nu mistænkes hendes mand for at have dræbt hende

Mere end to uger efter en amerikansk mor til tre blev meldt savnet, og en blodig kniv blev fundet i familiens kælder i den lille kystby Cohasset i Massachusetts, er flere uhyggelige detaljer i sagen kommet frem.

Det viser sig nemlig, at den forsvundne kvinde, Ana Walshe, allerede for otte år siden meldte sin mand til politiet, fordi han havde truet med at slå hende og en veninde ihjel.

Det skriver flere amerikanske medier, efter at politiet tirsdag har oplyst, at man mistænker 47-årige Brian Walshe for at have dræbt sin hustru.

Mor til tre forsvundet i USA: Nye uhyggelige detaljer

Sagen lukkede

I 2014 kontaktede Ana Walshe politiet i Washington D.C. for at anmelde en dødstrussel.

Dengang havde en mand ringet og sagt, at han 'ville slå hende og hendes veninde ihjel', fremgår det af dokumenter fra D.C. Metropolitan Police Department, som tv-stationen CNN er i besiddelse af.

Annonce:

Politiet har overfor CNN bekræftet, at den omtalte mand er identisk med Brian Walshe.

Sagen blev dengang lukket, fordi ofret nægtede at samarbejde med politiet. Det er uvist, om de to allerede dannede par dengang.

Kolleger slog alarm

39-årige Ana Walshe har været forsvundet siden nytårsdag. Hendes mand fortalte i første omgang politiet, at hun var taget på arbejde fra familiens hus samme morgen.

Hun skulle på en 'hasteopgave' og var nødt til at rejse til Washington, D.C., havde hun angiveligt fortalt manden.

Alligevel var det først 4. januar, da hendes kolleger i et ejendomsmæglerfirma slog alarm, at hun blev meldt savnet.

'Utroværdig' forklaring

Politiet fandt mandens forklaring 'utroværdig', og efter at have fået en ransagningskendelse til parrets hjem gjorde betjente flere uhyggelige fund.

I husets kælder var der blandt andet blodspor og en blodig kniv. Det oplyste distriksadvokat i Norfolk Michael Morrissey tirsdag.

Annonce:

Ifølge politiet peger beviser på, at kvinden er blevet slået ihjel, og betjente har de seneste døgn gennemsøgt skrald på lokale lossepladser i et forsøg på at finde potentielle ligdele.

Politiet har allerede fundet 'adskillige ejendele' i området, som nu bliver undersøgt at teknikere.

Rengøringsmidler for 450 dollars

Manden afventer i forvejen en dom for svindel og er i den forbindelse dømt til at gå med fodlænke og ikke forlade hjemmet. Alligevel har han fortalt, at han forlod parrets hjem for at besøge sin mor i dagene efter hustruens forsvinden.

Derudover viser overvågningsvideoer fra byggemarkedskæden Home Depot, at han købte for flere tusind kroner rengøringsmidler i samme uge, som Ana Walshe forsvandt. Alt sammen betalt kontant.

Han er nu i politiets varetægt, sigtet for forsøg på at vildlede politiet.

Imens er parrets tre børn på to, fire og seks år i myndighedernes varetægt.

Annonce:

- Vi er knust. Ana er fuld af kærlighed og glæde. Hun lyser ethvert rum op. Vi savner hende og gør alt, hvad vi kan, for at støtte hendes tre fantastiske børn, udtaler hendes ven Peter Kirby til CNN.