Mor hjemtaget fra Syrien erkender terrorstøtte

En mor, der er hjemtaget fra en fangelejr i Syrien, har torsdag i Retten i Esbjerg erkendt sig skyldig i støtte til terrororganisation og ulovligt ophold i Syrien.

Det fortæller den 34-årige kvindes forsvarer, advokat Mette Grith Stage.

- Hun erkender det, hun er sigtet for, siger hun.

Kvinden er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 114 e og paragraf 114 j. Ifølge anklagemyndigheden har hun dels støttet en terrororganisation, i dette tilfælde Islamisk Stat, og dels opholdt sig i konfliktzoner i Syrien uden tilladelse fra danske myndigheder.

Hvad der ellers er kommet frem under retsmødet, vil forsvareren ikke fortælle, fordi dørene blev lukket af hensyn til politiets efterforskning, da kvinden var kommet med sin erkendelse.

Dermed er det uvist, hvad kvinden har fortalt om perioden i Syrien.

Torsdag har retten skullet tage stilling til, om kvinden fortsat skulle sidde varetægtsfængslet i sagen, og om hun kunne fængsles under mildere forhold end i et arresthus eller et fængsel.

Mette Grith Stage har ønsket, at det kunne ske på et mor-barn-hjem. Det er ifølge forsvareren steder, hvor man bliver anbragt, hvis man skal undersøge, om nogen er forældreegnede.

På hjemmene er der fagfolk såsom pædagoger og psykologer.

Men ønsket om de mildere fængslingsforhold er blevet afvist.

- Det er ikke noget, som anklagemyndigheden vil gå videre med, og det er heller ikke noget, som retten har fundet anledning til at pålægge anklagemyndigheden at gå videre med.

- Anklagemyndigheden mener ikke, at det her er en sag, hvor der er en reel mulighed for en surrogatanbringelse, fordi det er en så alvorlig sag, siger Mette Grith Stage.

Retsmødet er endt med, at kvinden, der er mor til fem, skal sidde fængslet i yderligere fire uger - altså frem til 2. december.

Selv om hun fortsat skal sidde varetægtsfængslet på almindelige vilkår, har hun mulighed for at se sine fem børn. Man har som fængslet ret til en times samvær.

- En time om ugen er ikke meget, når man har fem børn, lyder det fra forsvareren.

Kendelsen om varetægtsfængsling er ikke kæret til landsretten.

Kvinden er en af tre kvinder fra syriske fangelejre, der natten til den 7. oktober landede på dansk jord. De blev alle anholdt, og de er blevet fremstillet i grundlovsforhør i forskellige dele af landet.

Mens denne 34-årige kvinde har været for Retten i Esbjerg, gik en 37-årig kvinde i mandags med til frivilligt at forlænge sin varetægtsfængsling i fire uger, altså frem til 29. november.

Den tredje kvinde skal i et retsmøde ved Retten på Frederiksberg torsdag eftermiddag.