Mor i chok: Håndvægt faldt fra lejlighed ved legende børn

Søndag aften lød et enormt brag foran et højt lejlighedskompleks i Ulsøparken i Brøndby Strand.

Til naboernes store forundring var der dog hverken tale om et kanonslag eller en trafikulykke.

Braget kom nemlig fra en over 10 kilo tung håndvægt, der var blevet kastet eller tabt fra en af lejlighederne og ramte asfalten med så meget kraft, at den efterlod et dybt hul i asfalten.

Blot få sekunder før braget cyklede flere små børn rundt neden for lejligheden helt uvidende om, hvad der var på vej oppefra.

Mor: - Jeg er rystet

Den tunge håndvægt landede kun få meter fra de forskrækkede børn, og børnenes mor kan ikke lade være med at tænke på, hvad der kunne være sket, hvis de var blevet ramt.

- Jeg er rystet over det. Jeg kan stadig se for mig, at den havde ramt mine piger. Det kunne være endt i en tragedie, siger hun til Ekstra Bladet.

Her ses den tunge håndvægt, der faldt fra højhuset. Billedet er taget lige efter hændelsen søndag. Privatfoto

Moren fortæller, at braget var så højt, at hun kunne høre det inde fra køkkenet.

- Jeg står i køkkenet og hører pludselig et ordentligt brag. Jeg løber ud og tjekker, om der er faldet noget ned på et af værelserne, for jeg tænkte, at det kunne umuligt komme udefra.

- Men så kommer min søn løbende ind ad døren og råber, at vi skal komme udenfor. Og så ser vi, at der ligger en håndvægt, som nogle af børnene har set falde ned fra højhuset. Alle naboerne kom ud for at kigge, om der var sprunget et kanonslag, siger moren.

Håndvægten har efterladt et dybt hul i asfalten tæt på de legende børn. Foto Kenneth Meyer

Frygter for sin sikkerhed

Hændelsen har ikke kun beredt børnene og deres mor et chok. Det har også gjort det utrygt at bevæge sig i området, hvor der også ligger en børnehave under 100 meter fra stedet.

- Min datter blev skræmt for livet af den høje lyd. Og da jeg skulle aflevere pigerne i dag, følte jeg mig slet ikke tryg ved at gå forbi, hvor det skete, siger den rystede mor.

Ekstra Bladet er bekendt med kvindens fulde identitet. Hun vil ikke have sit navn frem, da hun efter episoden frygter for sin sikkerhed. Hun er selv overbevist om, at personen, der kastede håndvægten, gjorde det bevidst.

- Jeg tænker, at personen har prøvet at ramme pigerne. Det er jo slet ikke normalt at kaste en 10 kilo tung håndvægt ned. Og man kan jo se, at der cykler børn rundt, så hvad er meningen med at kaste en håndvægt ned. Vi har set folk kaste skrald og bleer ned før. Men når der pludselig kommer en håndvægt ned, så er det jo ikke normalt, siger hun.

Håndvægten landede på asfalten neden for facaden til højre, hvor børnene cyklede. Foto: Kenneth Meyer

Politiet undersøger sagen

Pressevagten ved Københavns Vestegns Politi oplyser over for Ekstra Bladet, at de har modtaget en politianmeldelse om hændelsen, som de nu er ved at undersøge.

For nuværende oplyser politiet dog ikke, om de efterforsker sagen som en kriminel handling eller en ulykke.

Politiet oplyser samtidig, at de gerne vil høre fra vidner, som måtte have iagttaget noget. Københavns Vestegns Politi kan kontaktes på telefonnummer 43861448.