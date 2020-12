Mor i chok over præst: En anden skal velsigne min søn

For mange af kirkegængerne i Hedehusene var det et kæmpe chok, da det stod klart, at manden, der er fængslet for at have myrdet Maria From Jakobsen, er identisk med den ene præst i Ansgarkirken - Thomas Gotthard.

Et af de rystede sognebørn er 36-årige Mette. Hendes søn blev så sent som i august konfirmeret af Thomas Gotthard.

Efter hans anholdelse og selv om han nægter sig skyldig i drab, har hun truffet en beslutning: Hun ønsker sin søn velsignet igen ved en ny ceremoni i kirken, hvor han skal have nogle nye konfirmationsord end dem, Thomas Gotthard gav ham.

- Jeg ved selvfølgelig godt, at han ikke er dømt endnu, og at han kan være uskyldig. Men jeg kan bare mærke, at jeg er nødt til at gøre noget.

- For mig er kirken hellig. De konfirmationsord er særligt udvalgt til min søn, og det betyder, at han har fået dem af en, der måske har slået et andet menneske ihjel. Det synes jeg ikke, han skal leve med resten af sit liv, siger moderen, der ikke ønsker sit efternavn frem.

Thomas Gotthard er kendt for at gøre en ekstra indsats for at gøre folks kirkebegivenheder til noget specielt. Mettes søns konfirmation, hvor den 44-årige præst hoppede ud af kjolen og optrådte sådan her, var ingen undtagelse. Privatfoto

Dyrebar begivenhed

Hun og familien har et tæt forhold til Ansgarkirken, hvor hun selv både er døbt, konfirmeret og gift. Hun betragter sig selv som troende, og konfirmationen var en stor og dyrebar begivenhed i familien. Nu kan hun ikke lade være med at føle sig ført bag lyset.

- Jeg troede ikke på, at det var ham, de havde anholdt. Simpelthen. Jeg var dybt rystet, og det er jeg stadigvæk. Jeg har altid været meget begejstret for ham og syntes, han var et fantastisk menneske, som rummede alle. Så jeg er chokeret.

Thomas Gotthard anlagde fuldskæg efter sin hustrus forsvinden, og det er bestemt ikke sådan, han er kendt i kirken. Politifoto

- På de billeder, politiet har sendt ud, ligner han jo en helt anden person. Det er slet ikke sådan, vi har set ham.

Svar fra kirken

Mette har skrevet til Ansgarkirken om sit ønske og har fået svar tilbage fra en af de andre præster, at han gerne vil være behjælpelig med nye konfirmationsord. Præsten skriver også:

'Hvis vi skal tale om - ikke en 'omkonfirmation', men måske en 'opfriskning' - så ville jeg gerne vente lidt, til vi ved mere om det hele; samt på om jeg hører fra andre, der har samme ønske som jer.'

Mette afventer stadig en endelig tilbagemelding.

Kirken har ansat en spindoktor

Ansgarkirkens ledelse, som ud over menighedsrådet består af provstiet og biskoppen, har utvivlsomt været forberedt på, at politisagen ville give kirken uønsket opmærksomhed.

Derfor har man ansat en pr-rådgiver, der tager sig af alle henvendelser. Han vil ikke oplyse, hvor mange der ligesom Mette har bedt om at få Thomas Gotthards ord 'slettet', og hvad kirken har tænkt sig at gøre ved det.

- Kirken har ingen kommentarer, men henviser til politiet, siger Morten Jeppesen til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladets journalist påpeger, at en kirkegængers ønske til kirken næppe kan høre under politiets ansvarsområde, men svaret er det samme.

- Kommentaren er 'ingen kommentarer'.

Maria From Jakobsen forsvandt 26. oktober. Først troede politiet, at hun var forsvundet frivilligt. Nu mener de, at hun er blevet dræbt af ægtemanden. Privatfoto

Kæmper for løsladelse

Det gælder i øvrigt stort set over hele linjen. Nuværende og tidligere ansatte i Ansgarkirken forekommer lamslåede over sagen, sorgfulde over for Maria From Jakobsen og Thomas Gotthards børn og familier og kede af, at folkekirken ufrivilligt bliver blandet ind i en drabsefterforskning.

Samtidig understreger langt de fleste, Ekstra Bladet har været i kontakt med, at Thomas Gotthard ikke er dømt, end ikke tiltalt, og at man afventer sagens udvikling.

Thomas Gotthard har siddet fængslet siden 15. november. Ved flere fristforlængelser har en dommer vurderet, at der var begrundet mistanke mod manden, og skal han foreløbig sidde bag tremmer indtil 11. januar, selv om han hele vejen igennem har kæmpet for at blive løsladt.