Mor kollapser efter grufuld tragedie

En blot to-årig pige fra New Jersey er på skrækkelig vis død.

Det skete, da hun i timevis var efterladt i familiens bil, mens temperaturen udenfor var 32 grader, skriver New York Post.

Flere naboer har ifølge NBC New York fortalt, at barnets forældre ikke vidste, at deres lille barn var blevet efterladt i den varme bil.

'Skreg af angst og smerte'

Det var først, da politiet bankede på deres dør, at de blev klar over, hvad der var sket.

Den grusomme nyhed fik, ifølge en nabo, moren til at 'skrige af smerte og angst'.

- Jeg hørte faren skrige ukontrolleret, og så hørte jeg moren begynde at græde virkelig hulkende, siger naboen Treana Huntley.

Herefter kollapsede hun, lyder det.

Til sidst måtte moren fragtes afsted med en ambulance.

Syv timer i bilen

Den lille pige blev fundet i en autostol i bilen omkring klokken 14.20 tirsdag, har lokale myndigheder oplyst. Da en lokal brandmand fandt hende i bilen, var hun allerede død.

Undersøgelser skal nu klarlægge, præcis hvor længe hun har siddet i bilen og de nærmere omstændigheder op til ulykken.

Kilder har til NBC New York fortalt, at den lille pige formodes at have siddet i bilen i syv timer.

Det er uklart, hvor forældrene troede, hun var.

Dødsfaldet er det 22. af sin slags i USA i år, lyder det fra organisationen 'Kids and Car Safety'.