Mor lettet over anholdelse af dødsbilist, der dræbte hendes søn

To måneders jagt på den flygtede vanvidsbilist fra Langebro, Mohamed Ahmad Samaleh, 27, er slut, og han er anholdt i Dubai.

Nu skal han udleveres til Danmark, hvor han siden 1. december sidste år har leget kispus med retssystemet og er blevet væk fra retssagen om den tragiske dødsulykke.

Den nyhed vakte glæde i dag hos Britta Buhl, mor til den 35-årige politiassistent Magnus Buhl Hansen, der blev dræbt i ulykken 23. juli 2019.

- Vi har snakket om, at han kunne være hvor som helst i verden og ikke i London, som det så ud til. Jeg synes, det er rystende, at han har kunnet nå helt til Dubai, når han var eftersøgt, siger Britta Buhl til Ekstra Bladet.

Mohamed Ahmad Samaleh blev løsladt fra varetægtsfængsel allerede en måned efter ulykken, men han mødte ikke op i Københavns Byret 1. december sidste år, da retssagen skulle starte. Undskyldningen var, at han var strandet i London, hvor han havde symptomer på corona.

Retten godtog dog ikke hans forklaring og mente, han havde fusket med en coronatest. Siden har Mohamed Ahmad Samaleh været sporløst forsvundet.

Ophæver navneforbud på dødskører

Politiet har endnu ingen detaljer om hans ophold eller anholdelse i Dubai, men en procedure om udlevering går nu i gang.

Magnus Buhl Hansen blev dræbt i sin bil af en bilist, der kørte alt for stærkt over Langebro. Nu er den eftersøgte anholdt i Dubai. Privatfoto

- Det er dejligt og en lettelse, at han er anholdt. Nu kan vi forhåbentlig få gennemført retssagen. Han har rent ud sagt pisset på os pårørende og været helt ligeglad, siger Britta Buhl.

Hun synes, det er for ringe, at retssystemet giver en tiltalt person mulighed for at rejse ud af landet, inden hans retssag er afgjort. Derfor er retssagen nu trukket ud i halvandet år uden at den dræbte betjents familie og venner har kunnet få en afslutning.

Mohamed Ahmad Samalehs forsvarer, advokat Anders Schønnemann Olesen, siger til Ekstra Bladet, at han blev underrettet af politiet om anholdelsen i dag, og at han ikke har talt med sin klient efter denne orientering.

Advokaten har løbende været i kontakt med Mohamed Ahmad Samaleh, mens han har været eftersøgt, men uden at vide, hvor han har opholdt sig.

- Nu afventer jeg at få lejlighed til at tale med ham og går ud fra, at proceduren med udlevering går i gang, siger advokaten.

Kørte politimand ihjel på Langebro: Nu jages 27-årig over hele verden

Mohamed Ahmad Samaleh har erkendt, at han kørte bilen, men nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab, fordi han siger, han fik et blackout. Han flygtede til fods efter ulykken, men blev samlet op af en bror og kørt på hospitalet.

Flere biler var implicerede i det voldsomme uheld, der fandt sted i juli 2019, og en 35-årig betjent blev dræbt. Video/redigering: Kenneth Meyer

