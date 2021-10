Mor med tre børn påkørt

En bil er endt på taget og en anden på siden efter et færdselsuheld i Brønshøj

En mor og tre børn har tidligt lørdag morgen været involveret i et færdselsuheld i Brønshøj.

Vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix oplyser til Ekstra Bladet, at tre biler var impliceret i uheldet mellem Frederikssundsvej og Mørkhøjvej. Tidligere var lød meldingen på, at der kun var tale om to biler.

- En bil kommer kørende på Frederikssundsvej mod Herlev og påkører bilen med moren med de tre børn. Herefter rammer bilen en tredje bil, hvor der sidder to mennesker og som herefter ender på taget, siger Henrik Brix.

Herefter kørte personen fra stedet. Henrik Brix oplyser dog, at han efterfølgende har ringet til politiet og meldt sig selv.

- Vi er på vej ud for at hente ham lige nu, og så tester vi ham selvfølgelig for både alkohol og euforiserende stoffer, siger vagtchefen.

Flere personer er kørt til tjek på skadestuen, men vagtchefen oplyser, at der umiddelbart ikke er sket alvorlig personskade.

Politiet modtog anmeldelsen 06.26 og er nu færdige med arbejdet på stedet.