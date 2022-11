En familiefar og hans søn har fået lange fængselsstraffe. Moderen i familien blev knivdræbt, og en datter blev presset til at drikke klorin. Læs historien om et familieliv, der endte i en tragedie

Ekstra Bladet

I en historisk afgørelse har Vestre Landsret bestemt, at en 44-årig kvinde var offer for æresdrab. Forud for drabet lå en lang forhistorie om negativ social kontrol i familien

Far og søn blev onsdag 2. november dømt for æresdrab på moderen i familien. Det er den første kendelse om æresdrab, som er afsagt i Danmark, siden Ghazala Khan blev skudt af sin bror foran Slagelse Station i 2005.