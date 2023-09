Mor og datter advarer efter røveriforsøg

- Your money or your keys.

Sådan lød det fra den mand, der søndag aften satte sig ind på passagersædet i Anne Sofie Trams mors bil. Moderen havde været i Netto i Aabybro i Nordjylland og havde lige lagt varerne ind i bilen og sat sig på førersædet, hvorefter manden satte sig ind ved siden af hende.

Gerningsmanden ville have hende til at udlevere penge eller hendes nøgler og holdt fast i hendes håndled. Det lykkedes dog for Anne Sofies mor at slippe fri af grebet, hvorefter hun løb ud af bilen og ind i Netto. Gerningsmanden fulgte ikke efter, men forsvandt fra stedet.

- Min mor er en lille dame midt i 40'erne, og hun fik et kæmpe chok. Min mor ringede til mig og fortalte, hvad der var sket. Jeg blev ked af det og nervøs, og jeg nåede lige at tænke, om jeg måske kunne have mistet min mor, fortæller Anne Sofie til Ekstra Bladet.

Hun fortæller også, at hendes mor efter omstændighederne har det godt og ikke fik stjålet noget, men at de begge er meget chokerede over hændelsen.

Opslag skal advare i lokalområdet

Anne Sofie fortæller, at det var hendes mor, der opfordrede hende til at lave et opslag på Facebook. De vil gerne advare andre i lokalområdet og håber på, at opslaget kan hjælpe politiet i deres arbejde. Hun opfordrer også folk i Aabybro og omegn til at være ekstra opmærksomme.

- Det er kommet som et chok for os, at sådan noget kan ske i en lille by som Aabybro, siger Anne Sofie.

Hun har allerede modtaget mange støttende beskeder fra folk, der har set hendes opslag.

- Det er slet ikke til at sætte ord på. Jeg sætter virkelig stor pris på det, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Politiet har gode spor

Politikommissær og efterforskningsleder ved politiets sagscenter i Hjørring, Thomas Due Albrektsen, fortæller, at politiet er i gang med en efterforskning, hvor de koncentrerer sig om videoovervågning og vidner.

- Vi har gode spor at gå efter, og vi har også en mistænkt i sagen, fortæller han til Ekstra Bladet.

Den mistænkte er endnu ikke anholdt, og politiet hører fortsat gerne fra vidner til episoden.