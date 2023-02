Mor og datter anholdt

Om kvinden og hendes datter blev anbragt i samme celle er uvist, men det ligger fast, at kvinderne begge blev anholdt mandag.

Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport, hvoraf det fremgår, at politiet fik en anmeldelse om uro ved 21.20-tiden. Derfor blev en patrulje sendt til en lejlighed i Risskov.

På stedet traf betjentene en kvinde og en mand, der ikke var videre tilfredse med politiets tilstedeværelse.



Særligt den 49-årige kvinde var opfarende og aggressiv og nægtede at oplyse sit fulde navn og fødselsdato. Da hun efter gentagne advarsler stadig ikke ville give sine oplysninger, blev hun anholdt og sigtet for ikke at ville oplyse sit navn til politiet, lyder det i døgnrapporten.



Under anholdelsen råbte kvinden adskillige skældsord rettet mod den ene betjent, hvorefter hun sparkede ham. Det endte derfor med sigtelser for fornærmelig tiltale og vold mod en polititjenestemand.



Kort efter, at den 49-årige var blevet anholdt, troppede hendes 18-årige datter op ved politigården i Aarhus, hvor hun forlangte, at hendes mor blev løsladt. Hun var højtråbende og nægtede trods flere anmodninger at forlade politistationen, og hun blev derfor til sidst anholdt og sigtet efter ordensbekendtgørelsen.