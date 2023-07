Mor og datter dræbt på ferie: Nu reagerer barnets skole

En 53-årig dansk-tyrkisk mand dræbte i lørdags sin ekskone og deres syvårige datter ved swimmingpoolen på et hotel i byen Nevsehir i Tyrkiet, hvor mor og datter holdt ferie.

Det har man kunnet læse i flere tyrkiske medier siden lørdag aften. Både manden og konen skulle have boet i Roskilde, hvor datteren også gik i skole.

Mens danske myndigheder ikke har meldt officielt ud om tragedien, vælger Tjørnegårskolen i Roskilde, hvor den syvårige pige gik, nu at oplyse forældre og ansatte om den tragiske sag.

I samme forbindelse oplyses det, at skolen nu vil aktivere sin krise- og sorgplan. Det skriver de i en pressemeddelelse onsdag eftermiddag.

Annette Rasmussen, skoleleder på Tjørnegårdskolen, udtaler i pressemeddelelsen:

- Det er en voldsom begivenhed, og vi voksne har en vigtig opgave med at skabe mest mulig tryghed, også selvom det er en situation, der er svær at begribe. Derfor giver vi forældrene en række gode råd til, hvordan de kan hjælpe deres børn. I den kommende uge vil vi forberede lærere og pædagoger på skolestarten med fokus på, hvordan vi møder og taler med eleverne om tabet.

Via Aula har skolen desuden udsendt anbefalinger fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Roskilde Kommune til forældrene.

Hverken Tjørnegårdskolens leder eller andre ansatte på skolen eller i Roskilde Kommune har mere at tilføje, oplyser de i pressemeddelelsen.

Skrev om drab på Facebook

Den 53-årige mand og ekskonen blev skilt for tre år siden. Manden skulle være taget til Nevsehir, da han fandt ud af, at ekskonen og datteren var på ferie på stedet. Drabene skete klokken 14.30 lørdag eftermiddag.

Herefter flygtede manden i første omgang fra hotellet, men valgte ifølge de tyrkiske medier at melde sig selv til de tyrkiske myndigheder, hvorefter han blev anholdt. Præcis hvornår han blev anholdt, fremgår ikke.

I et opslag på mandens Facebook, som Ekstra Bladet har set, erkender den 53-årige mand, at han begik drabene, og at han i øvrigt ikke fortryder at have taget livet af sin datter og ekskone.

Familien bekræfter

Ekstra Bladet har siden søndag forsøgt at få en kommentar fra Udenrigsministeriet, som endnu ikke på nuværende tidspunkt kan bekræfte, at der er danske statsborgere involveret, eller i øvrigt kommentere sagen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med de afdødes familie, som bekræfter hændelsen.

I samme ombæring oplyste familien, at de ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.