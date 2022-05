Mor og datter i drama: Sigtet for at tæve 76-årig kvinde

En voldssigtet kvinde bliver i formiddag fremstillet i grundlovsforhør for at have give sin mor lussinger to dage i træk - og for at have spyttet på den 76-årige kvinde

Temperamenterne har to dage i træk været i kog mellem en mor og hendes voksne datter i en lejlighed og i vejnettet omkring i Ishøj vest for København.

Familiedramaet udfoldede sig i et omfang, så den forurettede 76-årige kvinde fredag anmeldte sin datter til Københavns Vestegns Politi. Ordensmagten skred derefter straks til handling.

Det oplyser anklager Rashid Florian Elkot, som uddybende kan fortælle, at moderens alarmopkald udløste en anholdelse af datteren og en sigtelse efter straffelovens milde voldsparagraf 244 mod den 38-årige kvinde.

- Vi er ikke i den grove ende af skalaen. Men kvinden er sigtet for at have give sin mor lussinger både torsdag og fredag, mens de var hjemme, og også på førstedagen på en køretur. Hun skal desuden have spyttet på sin mor, siger anklageren, som her til morgen endnu ikke har overblik over, hvad der var stridens kerne.

Før dømt for vold

Den 38-årige etnisk danske kvinde fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Glostrup her til formiddag, og anklagemyndigheden vil gå efter at få hende varetægtsfængslet i sagen.

Rashid Florian Elkot henviser til, at der efter hans opfattelse har været tale om gentagen vold i prøvetiden, og at der er en risiko for, at det sker igen, hvis kvinden sættes på fri fod.

Hun blev i 2020 idømt en ubetinget frihedsstraf på fire måneder for grov vold. En straf som hun har afsonet med fodlænke, indtil hun blev prøvetløsladt. Men der er en reststraf, som nu kan få betydning i den nye voldssag.

Det er uklart, hvem volden i den grove voldssag, der er faldet dom i, ramte, og hvilke redskaber kvinde brugte i den sammenhæng.

Ekstra Bladet erfarer, at ofret i den sag ikke var kvindens mor, men en anden person, som har været en del af den dømte kvindes tætte familiære netværk.