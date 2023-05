Mor og partner sigtet: Syvårig tog pistol med i skole

To voksne er blevet sigtet, efter en blot syvårig dreng medbragte en pistol til sin skole i Grand Rapids i den amerikanske delstat Michigan.

Hændelsen skete den 3. maj, hvor drengen, der går i 2. klasse, havde den uladte pistol med i en rygsæk, skriver CNN.

Drengens mor, 32-årige Aubrey Wilson, og hendes forlovede, den 29-årige Chelsea Berkley, er nu blevet sigtet for henholdsvis at bringe pistolen ind i hjemmet og for at anbringe pistolen et sted, der var tilgængeligt for barnet.

Desuden er moren sigtet for omsorgssvigt af sit barn.

Seksårig skød og sårede lærer

Hændelsen sker kort efter to lignende sager, hvor børn har medbragt en pistol i skole.

I januar skød og sårede en seksårig dreng sin 25-årige lærer på en skole i delstaten Virginia med en halvautomatisk pistol. Læren har efterfølgende sagsøgt skolen for at negligere foruroligende adfærd fra drengen op til skudepisoden.

Drengens mor er siden blevet tiltalt for grov omsorgssvigt og for uagtsomhed.

Lignende episode en uge efter

Blot en uge efter episoden dukkede en anden folkeskoleelev op på sin skole med en ladt pistol i samme område.

- Jeg har omkring 23 års politierfaring, og jeg vil sige, at det er første gang, og nu anden gang, at jeg nogensinde er stødt på et så lille barn med en pistol i skolen ... og at se det to gange på en uge var meget alarmerende, sagde en lokal politichef Eric Winstrom efter de to hændelser i januar.

Det anslås, at omkring 44.000 dødsfald i USA sidste år havde relation til skydevåben. Omkring halvdelen af dem var drabssager, ulykker og selvforsvar, og halvdelen var selvmord. Det fremgår af databasen Gun Violence Archive ifølge AFP.