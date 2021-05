Mor og stedfar kæmpede forgæves: Børn lå og sov i overetagen

Undsluppen mor og hendes samlever forsøgte flere gange uden held at komme ind til nu omkomne børn i brændende og overtændt hus i Hobro

Desperat forsøgte en mor og stedfar 'gentagne gange' forgæves at komme hendes mindreårige datter og søn til undsætning, da familiens hus på Mariagervej i Hobro natten til Anden Pinsedag blev ramt af en voldsom brand.

Det oplyser Karsten Højrup Kristensen, vagtchef i Nordjyllands Politi, til Ekstra Bladet mandag formiddag.

- De to børn lå og sov i overetagen, da branden af ukendte årsager opstod. Deres mor og hendes samlever befandt sig i et soveværelse i husets underetage, og de slap begge ud i tide, forklarer vagtchefen.

Artiklen fortsætter under videoen fra adressen i Hobro ...

Reddere, brandmænd og politifolk arbejdede i nat på højtryk ved brandstedet i Hobro. To børn omkom, mens deres mor og hendes samlever overlevede.

Han oplyser, at der er tale om en 11-årig pige og en fire år yngre dreng. Ingen af børnene nåede at komme ud, og de er begge afgået ved døden. Politiets teknikere og brandfolk afsluttede findestedsundersøgelsen omkring klokken ni.

Politiet: En tragisk ulykke

Børnenes mor og stedfar blev i løbet af natten kørt til behandling for røgforgiftning på Sygehus Nord i Aalborg. Ingen af dem pådrog sig alvorligere skader, og de har begge to været i stand til at gennemføre en politiafhøring.

Nu skal brandtekniske undersøgelser afklare, hvordan branden opstod.

Foto: Jan Pedersen

Foto: Jan Pedersen

- Der er ingen tegn på, at der kan være sket en forbrydelse. Vi forventer, at undersøgelserne vil bekræfte, at der er tale om en tragisk brandulykke. Det gør vi i en sammenlægning af, hvad vi ved indtil nu, siger Karsten Højrup Kristensen.

Politiet modtog anmeldelsen om, at der var opstået brand på adressen klokken 1.36, og huset var allerede overtændt, da beredskabet med ambulancer, slukningskøretøjer, patruljevogne og en lægehelikopter nåede frem til Mariagervej.

Indhyllet i tyk røg

Ekstra Bladets fotograf forklarer, at han på vej til adressen i nat blev passeret af to ambulancer med kurs mod Aalborg, mens yderligere to ambulancer stod tomme på Mariagervej i Hobro.

På det tidspunkt omkring klokken 2.45 var var ilden stort set bekæmpet, og brandfolkene var i fuld gang med efterslukningen. Området var indhyllet i tyk røg.

Foto: Jan Pedersen

Politiets vagtchef ønsker ikke at komme nærmere ind på omstændighederne før og under branden. Området omkring huset er blevet spærret af, og de tekniske undersøgelser og politiets efterforskning er i fuld gang.

Det er uklart, hvornår brandteknikerne og politiet kan give et kvalificeret bud på brandårsagen.